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الأحد، 27-12-2020 02:39 م

حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز 1,2 مليون حالة في ايران

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 1,2 مليون حالة.
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وفي تصريح صحفي، قالت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، إن 5502 حالة جديدة من الإصابة بمرض "كوفيد-19" (الناجم عن فيروس كورونا المستجد) تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية، (بينهم 5212 في حالة حرجة) ليصل إجمالي عدد الإصابات بالعدوى في البلاد لغاية ظهر اليوم الأحد مليون و200465 إصابة.

وكشفت أن 119 مصابا بـ "كوفيد-19" توفوا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يجعل حصيلة الوفيات الناجمة عن العدوى تصل إلى 54693 حالة.

وأضافت سادات لاري أن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 951860 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 7 ملايين و407400 شخص خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بمرض "كوفيد 19" في أنحاء البلاد حتى الآن.

 




 

 


 

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