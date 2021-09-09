حصيلة ضحايا كورونا في روسيا تتخطى عتبة الـ190 ألف وفاة

الوكيل الإخباري - لا تزال حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا فوق مستوى الـ18 ألفا لليوم الثاني على التوالي، فيما تجاوز إجمالي عدد ضحايا الوباء عتبة الـ190 ألف وفاة.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصدها 794 وفاة و18380 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 797 وفاة و18024 إصابة في اليوم السابق.



ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (1801 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1380 حالة).



وتماثل 19639 مريضا في البلاد خلال اليوم الأخير للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و84284 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 190376 حالة وفاة وستة ملايين و340151 حالة شفاء.



وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 182.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالفيروس التاجي، 422 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

المصدر : روسيا اليوم

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