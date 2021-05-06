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الخميس، 06-05-2021 08:01 ص

البلاد تلقت حوالي 22.6 مليون جرعة لقاح

حصيلة وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز الـ218 ألفا

مكسيك
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الأربعاء، عن تسجيل 267 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 218007 حالات.

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وكانت بيانات حكومية مكسيكية منفصلة نشرت في مارس قد أشارت إلى أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى بنسبة 60 بالمئة على الأقل من الرقم المعلن.


وتلقت البلاد حوالي 22.6 مليون جرعة لقاح، وأعطت ما يقرب من 17 مليون جرعة، غطت أكثر من 12 مليون شخص، حصل بعضهم على جرعتين، ويبقى هذا رقما صغيرا بالنسبة لبلد يبلغ تعداد سكانه 126 مليون نسمة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 

 


 

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