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الخميس، 31-03-2022 09:57 ص

حصيلة وفيات كوفيد تتجاوز 100 ألف شخص في جنوب إفريقيا

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الوكيل الإخباري - تجاوزت حصيلة وفيات كوفيد في جنوب إفريقيا 100 ألف حالة وفق أرقام رسمية صدرت أمس الأربعاء، في حين يؤكد الخبراء أن العدد الفعلي للوفيات أعلى من ذلك بكثير.

وتظهر بيانات المعهد الوطني للأمراض المُعدية أنه تم تسجيل ما مجموعه 100020 وفاة منذ ظهور الوباء قبل عامين، لكن باحثين يقدرون أن العدد الحقيقي للوفيات جراء الجائحة يمكن أن يكون أعلى بثلاث مرات من هذه الأرقام الرسمية.

وتفيد بيانات مجلس البحوث الطبية في جنوب إفريقيا بتسجيل أكثر من 300 ألف حالة وفاة طبيعية إضافية منذ بداية الوباء.

وقال المجلس في تقرير صدر الثلاثاء "منذ 3 مايو 2020، سجلنا 303400 حالة وفاة إضافية لأسباب طبيعية بين الناس من مختلف الأعمار".

وأضاف أنه "من المرجح أن نسبة كبيرة من الزيادة الحالية في الوفيات المسجلة في جنوب إفريقيا سببها كوفيد-19".

وجنوب إفريقيا هي الدولة الأكثر تضررا في القارة بتسجيلها أكثر من 3.7 مليون إصابة بفيروس كورونا.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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