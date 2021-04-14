الأربعاء 14-04-2021
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الأربعاء، 14-04-2021 08:18 ص

الهند تجاوزت البرازيل

حصيلة يومية قياسية بإصابات كورونا في الهند

الهند
توضيحية


الوكيل الإخباري - كشفت بيانات وزارة الصحة الهندية الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في البلاد بلغ مستوى قياسيا جديدا بعد تسجيل 184372 حالة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

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يأتي ذلك، في الوقت الذي تحارب فيه معظم ولايات البلاد موجة ثانية من الفيروس.


وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في الهند 13.9 مليون، فيما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 1027 ليصل إلى 172085.


وكانت الهند تجاوزت البرازيل من حيث عدد الإصابات واحتلت المركز الثاني عالميا.
وتتصدر الولايات المتحدة القائمة بتسجيل أكثر من 32 مليون حالة عدوى.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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