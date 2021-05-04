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الثلاثاء، 04-05-2021 05:21 م

حظر شامل لمواجهة كورونا في بلد عربي

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الوكيل الاخباري - قررت الحكومة العراقية ، اليوم الثلاثاء، فرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام في العراق.
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وقالت المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان إن "مجلس الوزراء صادق في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام، إعتبارًا من 12 آيار ولغاية 22 آيار 2021، وذلك للحد من انتشار جائحة كورونا وتطبيق الاجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الاخرى، لاسيما بعد ان سجلت وزارة الصحة مؤخرا زيادة باعداد الاصابات في عموم العراق".

 




 

 


 

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