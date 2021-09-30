حقن طفلة عمرها 4 أعوام بلقاح كورونا بالخطأ وهذا ماحصل



الوكيل الاخباري - حصلت فتاة تبلغ من العمر 4 أعوام عن طريق الخطأ على لقاح "كوفيد-19" بدلاً من تطعيم الإنفلونزا في صيدلية في ولاية ماريلاند الأمريكية.



اصطحبت الطفلة كوليت أوليفر بواسطة والدتها فيكتوريا إلى أحد فروع سلسلة صيدليات Walgreens في مدينة بالتيمور الأمريكية، للحصول على اللقاح الموسمي للإنفلونزا، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وعن طريق الخطأ، أعطى الصيدلي الفتاة جرعة للبالغين من لقاح فايزر، والتي لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) لاستخدامها للأطفال دون سن 12 عاماً.



ذكرت صحيفة "بالتيمور صن" أن هذا الاختلاط حدث في 18 سبتمبر ولم تعان الطفلة كوليت من أي آثار جانبية كبيرة حتى الآن.



وقال متحدث باسم Walgreens إن سلامة المرضى كانت أولوية قصوى للشركة، وإنها اعتذرت إلى والدي الطفلة.

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