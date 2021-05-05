الأربعاء 05-05-2021
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الأربعاء، 05-05-2021 09:15 ص

حملة التلقيح الشامل ضد كورونا تجري على قدم وساق في الولايات المتحدة

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الوكيل الاخباري- قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية إن الولايات المتحدة منحت 247 مليونا و‭769049‬ جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في البلاد حتى أمس الثلاثاء.

وأعلنت المراكز الأمريكية أن 147 مليونا و894671 شخصا تلقوا جرعة واحدة على الأقل بينما تم تطعيم 106 ملايين و168588 شخصا بشكل كامل بحلول يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تم توزيع 318 مليونا و474035 جرعة.

وتشمل الحصيلة، التي أعلنتها المراكز الأمريكية جرعتين من لقاحي "مودرنا" و"فايزر‭‭/‬‬بيونتيك"، وجرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون" وذلك حتى صباح أمس الثلاثاء.

وأضافت المراكز الأمريكية أنه تم منح 7.802.685 جرعة عبر مؤسسات الرعاية طويلة الأمد.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء كورونا حيث سجلت حتى الآن أكثر من 578 ألف حالة وفاة، وارتفع إجمالي الإصابات فيها إلى أكثر من 32.5 مليون إصابة.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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