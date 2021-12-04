السبت 04-12-2021
الوكيل الاخباري

المومني لـ"الوكيل الاخباري": التعديل على فرز الأصوات بالانتخابات لم يقر رسمياً

ملف النحاس في ضانا يعود من جديد وإعلان نتائج الدراسات خلال أيام

تراجع عملة بتكوين اكثر من ٢٠٪

أول استجواب نيابي.. نائب يستجوب أمانة عمان - تفاصيل

حقيقة تأجيل أقساط القروض على الأفراد والشركات

وادي الأردن: الأمطار التي دخلت السدود خلال المنخفض الأخير "لا تُذكر "

5078 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي اليوم

خبير اقتصادي: الانكماش الاقتصادي وشيك وعلى الحكومة التحوط

بعد قرار الداخلية.. جمعية الفنادق توضح بشأن حفلات رأس السنة

بيت العمال: 84% من ذوي الإعاقة بلا عمل

السبت، 04-12-2021 12:41 م

حيلته فشلت .. إيطالي حاول الحصول على لقاح كورونا في ذراع اصطناعية

1-02


الوكيل الإخباري-أمرت المحكمة العليا البرازيلية بالتحقيق مع رئيس البلاد جايير بولسونارو على خلفية تصريحاته عن مخاطر مزعومة للإصابة بـ"الإيدز" بسبب اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

اضافة اعلان


واتخذ القاضي أليشاندري دي مورايس هذا القرار استجابة لمطلب لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ، التي اتهمت بولسونارو في أكتوبر بارتكاب 9 جرائم في سياساته للتعامل مع وباء كورونا، بما فيها "جرائم ضد الإنسانية".


ويعني هذا القرار أنه سيتابع عن كثب التحقيق الذي سيجريه المدعي العام، حيث لا تجري المحكمة العليا أي تحقيقات.


وكانت لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ البرازيلي قد قدمت تقريرها الواقع في حوالي 1300 صفحة حول الجرائم المحتملة لبولسونارو إلى مكتب المدعي العام في أكتوبر الماضي، لكن آفاق القضية لا تزال غامضة، إذ أن المدعي العام الحالي تم تعيينه من قبل بولسونارو نفسه.

 

وأدلى الرئيس البرازيلي الرافض للتطعيم ببعض التصريحات المثيرة للجدل بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وزعم أنها قد تزيد من احتمال الإصابة بفيروس نقص المناعة (الإيدز).


وحجب موقعا "يوتيوب" و"فيسبوك" صفحات بولسونارو بعد هذه التصريحات لنشره معلومات كاذبة عن فيروس كورونا.


يذكر أن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز قد أكد أن اللقاحات المعتمدة من قبل السلطات الصحية آمنة لمعظم الأشخاص، بمن فيهم المصابون بالإيدز.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2adb092b-1726-4e56-a0dd-30056756ddae

'أوميكرون' مشكلة لاحقة.. هناك متحور أكثر خطورة حاليا

db76bb04-d0a7-4536-8491-15b193ec0bf6

لغز كبير.. كيف تختلف خصائص أوميكرون الوراثية عن تحورات كورونا السابقة؟

Coronavirus-research2

البرازيل .. فتح تحقيق بسبب تصريحات حول صلة لقاحات كورونا بـالإيدز

59955036_303

أين ظهر كورونا أوميكرون بداية؟ تصريح لبوتسوانا يخلط الأوراق

b3c2b84d-1bf8-4eaa-9b21-bdeb778f6669_16x9_1200x676

جنوب إفريقيا: كورونا أوميكرون يصيب الأطفال وكبار السن

برد

دراسة: مصابو الأمراض التحسسية محصنون ضد كورونا

أخبار متعلقة
Coronavirus-research2

البرازيل .. فتح تحقيق بسبب تصريحات حول صلة لقاحات كورونا بـالإيدز

آوميكرون ٢

الصحة العالمية: مثلما فعلنا مع دلتا.. سنواجه أوميكرون بنفس الطريقة

a02cd897-d9d8-41fb-8f1d-0f1e653dfc89-1

وكالة الأدوية الأوروبية : نحتاج أسبوعين لاختبار لقاح أوميكرون

615d6a364236042a56079a10

الإمارات تعتمد استخدام سبوتنيك لايت كعقار معزز لجميع اللقاحات المضادة لكورونا

1-1402723

وزارة الصحة المصرية توضح سبب ارتفاع اصابات كورونا

تسجيل-781-حالة-إصابة-جديدة-بفيروس-كورونا-في-أوكرانيا

أستراليا: الجرعات المعززة من لقاح كورونا ضرورة لاحتواء الجائحة