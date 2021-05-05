الأربعاء 05-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اللون الأحمر يُخيم على مؤشر بورصة عمان

اسواق عجلون وكفرنجة تشهد انتعاشا تجاريا

استمرار مجلسي' اتحاد شركات التأمين' و 'المحاسبين القانونيين'

21 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

25 الف مواطن تلقوا لقاح كورونا بالعقبة

تحرير 17 مخالفة لمنشآت تجارية ومواطنين في الزرقاء

صحة الزرقاء لـ الوكيل : لا إصابات جديدة بالمتحور الهندي في المحافظة

السعودية : قرار وشيك بإلغاء الحج للقادمين من الخارج

مواطنون : الغاء الحظر الشامل لا يكفي

تفاصيل تطعيم معلمي العاصمة عمان غداً الخميس

الأربعاء، 05-05-2021 02:16 م

خبراء الصحة العالمية: جرعتان من سينوفارم فعالتان بمواجهة كورونا

1615635421164


الوكيل الاخباري - أكد خبراء من منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، ثقتهم في أن جرعتين من لقاح "سينوفارم" الصيني فعالتان للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تبت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع، فيما إذا كانت ستوافق على اللقاحين الصينيين "سينوفارم" و"سينوفاك" لاستخدامهما في حالات الطوارئ ضد "كوفيد-19".

وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها إدراج لقاح صيني على الإطلاق، على ما تسمى قائمة استخدام الطوارئ لمنظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة.
وسيؤدي ذلك إلى نشر أوسع للقاحات الصينية التي يتم استخدامها بالفعل في بعض البلدان غير الصين.

ويعمل لقاح "سينوفارم" عن طريق دفع الجهاز المناعي للإنسان لصنع أجسام مضادة لفيروس كورونا، والتي ترتبط بالبروتينات الفيروسية، مثل ما يسمى بالبروتينات الشوكية التي ترصع سطح الفيروس.

ولإنتاج اللقاح، أحضر الباحثون في معهد بكين 3 أنواع من فيروس كورونا، من المصابين في المستشفيات الصينية، بالإضافة إلى فيروس متحور يستطيع التكاثر، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

ولدى إنتاج الباحثين لمخزونات كبيرة من فيروسات كورونا، قاموا بصبّها بمادة كيميائية تسمى بيتا بروبيولاكتون، وقام المركب بتعطيل فيروسات كورونا عن طريق الارتباط بجيناتها، ولم يعد بإمكان فيروسات كورونا المعطلة التكاثر.

ثم قام الباحثون بسحب الفيروسات المعطلة وخلطها بكمية ضئيلة من مركب قائم على الألومنيوم كمادة مساعدة، لتحفز هذه المواد المساعدة جهاز المناعة لتعزيز استجابته للقاح، حسبما أشارت الصحيفة.

يذكر أنه تم استخدام الفيروسات المعطلة لأكثر من قرن من الزمان، واستخدمها مبتكر لقاح شلل الأطفال في الخمسينيات من القرن الماضي، جوناس سالك، وهي من القواعد الأساسية للقاحات ضد عدد من الأمراض، بما في ذلك داء الكلب والتهاب الكبد (أ)

اضافة اعلان
 

 

 

 المصدر : العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
لقاح

مصر : نتلقى دفعات كبيرة من لقاحات كورونا في مايو

ات

21 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

من

محكمة هندية: وفيات مصابي كورونا بسبب نقص الأكسجين 'إبادة جماعية'

609264c04c59b72e040ad024

إيران تعلن نجاح الاختبار البشري للقاح 'فخرا' ضد كورونا

فادي

روسيا .. إصابات كورونا اليوم أقل من 8 آلاف لليوم الثاني

Lions-784x441

كورونا يصيب 8 أسود في حديقة حيوان هندية

أخبار متعلقة
منظمة-الصحة-العالمية-1608128682

الصحة العالمية تحذر من موجة كورونا بعيد الفطر وشم النسيم في مصر

1048818999_0_151_3124_1813_705x375_80_0_0_0b2c53f28f4097a1233736d95a5d069d

الصحة العالمية تكشف سر 'كارثة' الهند

منظمة-الصحة-العالمية

الصحة العالمية: جائحة كورونا لا تزال تمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا

منظمة-الصحة-العالمية-1608128682

الصحة العالمية ترفض المطالبة بإثبات التلقيح ضد كورونا كشرط للسماح بالسفر دوليا

فيروس-كورونا-ينتقل-إلى-فيتنام-و-سنغافورا-1

4 ملايين إصابة بكورونا خلال أسبوع في العالم

ww

العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات منذ تفشي وباء كورونا