الخميس 14-01-2021
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الخميس، 14-01-2021 12:30 م

خبراء الصحة العالمية يصلون إلى ووهان للكشف عن أصل كورونا

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الوكيل الاخباري - وصل فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إلى مدينة ووهان للبحث في منشأ فيروس كورونا، بعد أكثر من عام على ظهوره لأول مرة.

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وسيجري فريق من 10 علماء، بموافقة رئيس الصين شي جين بينغ، تحقيقا لفهم كيفية انتقال الفيروس إلى البشر من الحيوانات بهدف تجنب جائحة أخرى. 


ويضم أعضاء الفريق خبراء في مجال الفيروس وخبراء في مجالات أخرى، من الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا واليابان وبريطانيا وروسيا وهولندا وقطر وفيتنام.


وقال متحدث باسم الحكومة، هذا الأسبوع، إن الخبراء "سيتبادلون الآراء" مع العلماء الصينيين، لكنه لم يوضح ما إذا كان سيسمح لهم بجمع الأدلة، بحسب ما نقلته "أسوشيتد برس".


في الوقت الحالي، سيقضي العلماء 14 يوما في الحجر الصحي ومن المخطط أن يتواصلوا مع العلماء الصينيين خلال هذه الفترة عبر الفيديو.


سبوتنيك

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