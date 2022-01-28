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خبراء بريطانيون: رفع قيود كورونا خطوة متهورة

الجمعة، 28-01-2022 08:29 ص

خبراء بريطانيون: رفع قيود كورونا خطوة متهورة

بريطانيا


الوكيل الإخباري - اتهم خبراء بريطانيون رئيس الوزراء بوريس جونسون باتباع نهج متهور من خلال رفع جميع قيود الخطة "ب"، وفشله في اتخاذ إجراءات لتأمين اللقاحات إلى 3 مليارات شخص في البلدان الفقيرة.

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وقال أكثر من 300 من كبار العلماء وخبراء الصحة والأكاديميين في رسالة موجهة إلى الحكومة البريطانية إن "إخفاق جونسون في اتخاذ إجراءات كافية لتعزيز مستويات التطعيم في جميع أنحاء العالم يعني أنه من المرجح أن تعرض متحورات فيروس كورونا الجديدة آلاف الأرواح للخطر في جميع أنحاء المملكة المتحدة".


وأضافوا: "نكتب إليكم كعلماء وأكاديميين وخبراء في الصحة العامة.. نحن قلقون بشأن ظهور متحور أوميكرون والتهديد الذي قد تشكله المتحورات المستقبلية على الصحة العامة وعلى خدمات الهيئة الصحية الوطنية وبرنامج التطعيم في المملكة المتحدة".


وشدد الخبراء على أن "تلقيح الغالبية العظمى من سكان العالم هو أفضل طريقة لمنع ظهور متحورات من فيروس كوفيد-19. المملكة المتحدة قدمت جرعات معززة لما يصل إلى مليون شخص يوميا، لكن أكثر من 3 مليارات شخص في جميع أنحاء العالم لم يتلقوا جرعتهم الأولى بعد. تم تسليم المزيد من المعززات في البلدان الغنية أكثر من العدد الإجمالي لجميع الجرعات التي تم إعطاؤها حتى الآن في الدول الفقيرة".


ورأوا أن "السماح لأعداد هائلة من الناس في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بالبقاء غير محصنين هو نهج متهور للصحة العامة يهيئ الظروف التي من المرجح أن تتطور فيها أنواع جديدة من فيروس سارس- CoV-2 المثيرة للقلق".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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