خبراء صحة: الأشخاص غير المطعمين مصانع لمتحورات كورونا



الوكيل الاخباري -

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في ظل مخاوف البعض من تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، يقول خبراء في الصحة إن الأشخاص غير المطعمين ضد "كوفيد 19" لا يخاطرون بصحتهم فقط، بل يشكلون خطرا على الجميع في حال التقطوا المرض.وفي حديثه لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، وصف أستاذ الأمراض المعدية بجامعة فاندربيلت الأميركية الدكتور وليم شافنر الأشخاص غير الملقحين بـ"مصانع محتملة للمتحورات".وتابع شافنر أنه "كلما زاد عدد الأشخاص غير المطعمين، زادت فرص تكاثر الفيروس وتحوره".وفسّر ذلك بالقول: "عندما يلتقط شخص ما كورونا، فإن الفيروس يجد بيئة للتكاثر والتحور، مما قد يؤدي إلى حدوث طفرة متغيرة ربما تكون أكثر خطورة في المستقبل".