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الخميس، 12-05-2022 11:25 ص

خبراء صينيون ينتقدون الصحة العالمية بسبب تصريحاتها حول سياسة صفر كوفيد

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الوكيل الإخباري - علقت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية على تصريحات رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بشأن سياسة الصين "صفر كوفيد" ووصفتها بأنها "غير مسؤولة".

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وبحسب الصحيفة، اعتبر خبراء الصحة الصينيون أن ملاحظات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الذي اعتبر أن استراتيجية الصين الخالية من COVID غير مستدامة، بمثابة تعليق "غير مسؤول" على جهود الشعب الصيني في مكافحة الجائحة، وفشلت في أن تعكس جهوده أو جهود منظمة الصحة العالمية.

 

وحث الخبراء الصينيون المسؤول الصحي الأممي غيبريسوس على تقديم مزيد من التفاصيل حول تصريحاته لتجنب التأثير السلبي غير الضروري على التأثير والنهج والمساهمة العالمية لجهود الصين في مكافحة الفيروسات.


وأوضح علماء الأوبئة كذلك أن إستراتيجية الصين الخالية من  كوفيد19 "صفر كوفيد" ليست جامدة، لأنها تتغير مع الوضع: "هذه هي الإستراتيجية الأنسب للصين للحد من العدوى الفيروسية"، مشيرين إلى أنه بعد أن وفرت الاستراتيجية الوقت ستكثف الصين جهودها للاستعداد لخروج محتمل منها.


وكان غيبريسوس قد دعا الصين يوم الثلاثاء إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها "صفر كوفيد"، قائلا إن النهج لم يعد منطقيا لأن متغير أوميكرون ينتشر بين السكان.


في نهاية الأسبوع الماضي أكدت الصين أنها ستستمر في استراتيجيتها "صفر كوفيد" باعتبارها "الورقة الرابحة الرئيسية" لمكافحة فيروس كورونا رغم الإحباط المتزايد في شنغهاي حيث يحتج السكان الآن بالطرق على القدور من خلال النوافذ.

 

روسيا اليوم 

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