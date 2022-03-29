الثلاثاء 29-03-2022
الوكيل الاخباري

الخصاونة : نفكر بمدينة إدارية تستوعب الدوائر الحكومية والزيادة السكانية

وريكات يطلع على مشاريع صندوق التنمية بجرش وعجلون

رئيس الوزراء : الحكومة ستطرح فرصاً استثماريَّة كبرى

الخصاونة يهدد للمرة الثالثة بـ العيون الحمراء

وزير البيئة يشارك في أسبوع التغير المناخي لمنطقة الشرق الأوسط

الخصاونة : التعرفة الكهربائيّة لن تمسّ 93% من الأردنيين

18 مسنا فوق 85 عاماً تزوجوا في الأردن

توزيع الكهرباء تدعو الراغبين بالتسجيل على منصة الدعم إلى مراجعتها السبت المقبل

الخصاونة : القطاع العام لا يستطيع وحده التصدِّي لتحدِّيات البطالة

وزير الزراعة يطلع على التداول والكميات في بورصة الزهور

الثلاثاء، 29-03-2022 08:30 ص

خبر سار.. فعالية لا تصدق للقاحات ضد حالات كورونا الشديدة والوفيات

منظمة الصحة العالمية جديد


الوكيل الإخباري - تبذل منظمة الصحة العالمية جهودًا ضخمة لتعقب متغيرات فيروس سارس-كوف-2، المُسبب لمرض كوفيد-19.

اضافة اعلان


وصرحت عالمة الأوبئة والمسؤولة التقنية عن مكافحة كوفيد-19 بمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة ماريا فان كيركوف، في لقاء ببرنامج "العلوم في خمس"، أن عمليات التعقب لمغيرات فيروس كورونا المُستجد ترتكز على المراقبة والتأكد من أنه هناك تتبع واختبار قوي في جميع أنحاء العالم حتى يمكن معرفة مكان انتشار الفيروس بشكل مكثف.


وفي الحلقة رقم 69 التي قامت بتقديمها مسؤولة الإعلام بمنظمة الصحة العالمية فيسميتا جوبتا سميث، قالت الدكتورة ماريا إن الاختبار يحتاج إلى دعم من خلال رصد التسلسل، الذي توسع بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وهو ما يساعد حقًا على تتبع كيفية تغيير الفيروس.


المتغيرات المثيرة للقلق
وأردفت الدكتورة ماريا قائلة إنه من الطبيعي أن تتغير الفيروسات، وكلما زاد انتشار الفيروس، زادت فرص تغييره، لكن تساعد المراقبة القوية والاختبار المستمر، بما يشمل عمليات رصد التسلسل القوية، منظمة الصحة العالمية مع العلماء في جميع أنحاء العالم على النظر في التغييرات التي تطرأ على الفيروس وتحديد أي من التغييرات مهم أو مثير للقلق ولماذا.


وحول التحديات التي تواجهها البلدان ومنظمة الصحة العالمية أثناء تتبع المتغيرات، قالت الدكتورة ماريا إن أهم التحديات في السنة الثالثة من الجائحة هي المحافظة على أنظمة المراقبة الميدانية وتعزيزها على أرض الواقع، مشيرة إلى أن البلدان تواجه حاليًا العديد من التحديات المتعلقة بكوفيد-19، بالإضافة إلى العديد من التحديات الأخرى التي يتعين عليهم التعامل معها، والأمراض الأخرى، وبالتالي فإن هناك جهودا مضنية يتم بذلها لمواكبة المراقبة والاختبار، والتأكد من أن هناك تتبعًا جيدًا لهذا الفيروس في الفئات السكانية المعرضة للخطر والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية مزمنة ومرضى نقص المناعة.


اللقاحات وإجراءات أخرى
وأشارت الدكتورة ماريا إلى أن التحرك الأساسي لاستراتيجية مكافحة كوفيد-19 لا يقتصر على مجرد تحسين فرص الحصول على اللقاحات، بل إن هناك حاجة أيضًا إلى الحفاظ على خدمات الصحة العامة مثل المراقبة والاختبار والتسلسل.
وأوضحت أن المراقبة والاختبار والتسلسل أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية حتى تتمكن من تحديد كيفية تغير فيروس سارس-كوف-2، والأهم من ذلك، ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لعلماء وخبراء المنظمة الدولية من حيث التدابير المضادة، والتي يمكن أن تستلزم بالطبيعة إعادة النظر في إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية واستخدام الأدوية المضادة للفيروسات ومختلف بروتوكولات العلاج، إلى جانب ضمان بقاء لقاحات كوفيد-19 فعالة.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6242d6df42360418ef16da5f

أوميكرون يهدد المطعمين بلقاح Johnson & Johnson

000000000000

واشنطن بوست: غزو أوكرانيا أحدث انتكاسة للقاح سبوتنيك الروسي

154732Image1-1180x677_d

طبيبة روسية توضح كيف نتخلص من ضيق التنفس بعد فيروس كورونا من دون دواء

6242ad784c59b7651639da2c

متى تنتهي جائحة كورونا؟

6242cceb4c59b76f947a41e9

للمرة الأولى منذ مطلع العام.. أقل من 20 ألف إصابة يومية بكورونا في روسيا

62419b5d4c59b75fe554b65b

الصين تفرض إغلاقا لمدة أربعة أيام على نصف عاصمتها الاقتصادية الشرقي للحد من كورونا

أخبار متعلقة
62409c684c59b742f134a6b3

مع اقتراب شهر رمضان.. مصر تخفف قيود كورونا

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: تزايد الإصابات بكورونا لأول مرة منذ نهاية يناير

وفاة كورونا

حرب أوكرانيا وفيروس كورونا.. تحذير من منظمة الصحة العالمية

320222162824943811696

قطر : انخفاض إصابات كورونا اليومية إلى 181

roQwD

غزة تسجل 6 وفيات و315 إصابة بكورونا

200430-sommer-no-mask-hero_dgvvnz

دولة تعلن خلوها من كورونا