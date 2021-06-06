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الأحد، 06-06-2021 03:05 م

خبر صادم .. متحور دلتا من فيروس كورونا في الهند يسبب السكري

هند


الوكيل الإخباري - لا تزال سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا تبث الرعب في الهند، لاسيما بعد اكتشاف الأطباء علاقة بين هذا المتحور والإصابة بأمراض أخرى خطيرة.

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إذ يُعتقد أن السلالة الجديدة، "دلتا" أو B.1.617، تسبب ضرراً غير مسبوق للبنكرياس، ما يؤدي إلى ظهور مرض السكري المفاجئ وارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم، ما يتسبب بالتالي في تفشي "الفطر الأسود"، وفق ما أكد أطباء هنود لصحيفة التليغراف البريطانية.

وفي السياق، أوضح الدكتور كوثالكار في مستشفى "سفن ستازر "أن المتحور الجديد يتسبب في تلف خلايا "بيتا" في البنكرياس، التي تنتج الأنسولين وتنظم مستويات الغلوكوز في الدم.


وأضاف أن حوالي 40% من المرضى أصيبوا بمرض السكري بعد الإصابة بكوفيد 19 خلال الموجة الثانية من الوباء.

ولفت الأطباء إلى أن الاكتشاف المبكر، بما في ذلك الفحص المنتظم لنسبة الغلوكوز في الدم بين المتعافين من كورونا، أمرٌ بالغ الأهمية لوقف انتشار مرض الفطر الأسود.


كذلك، أشاروا إلى أن معدل الوفيات قد يصل إلى 50% إذا انتشر المرض، حتى لو تم توفير العلاج بعد ذلك.


وكانت بعض الدراسات التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية و Nature ، أشارت إلى أن سبب الإصابة بداء السكري قد لا يقتصر على المتحور "دلتا"، مؤكدة وجود أدلة متزايدة على أن ارتباط الإصابة بمتحورات كورونا المتعددة بالداء، حيث يعاني ما بين 5 و14% من المرضى في المستشفى من تلك الحالة بعد الإصابة.

 

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