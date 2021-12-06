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الإثنين، 06-12-2021 12:12 م

خبيرة: الجائحة المقبلة قد تكون أسوأ من كورونا

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الوكيل الإخباري-عبرت واحدة من الخبراء الذين ابتكروا لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا عن اعتقادها بأن الجوائح المقبلة قد تزهق أعدادا أكبر من الأرواح من جائحة كورونا الحالية.

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ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن سارة جيلبرت في محاضرة تلفزيونية تذكارية: "هذه المرة لن تكون الأخيرة التي يهدد فيها فيروس أرواحنا وأرزاقنا. والحق أن المرة المقبلة قد تكون أسوأ. فقد تكون أكثر نشرا للعدوى أو أكثر إزهاقا للأرواح أو كليهما".


وأضافت: "لا يسعنا أن نسمح بوضع نمر فيه بكل ما مررنا به، ثم نكتشف أن الخسائر الاقتصادية الهائلة التي ألمت بنا تعني أننا لا نجد مع ذلك التمويل اللازم للاستعداد للجائحة ... يجب ألا يتبدد ما حققناه من تقدم وما اكتسبناه من معارف".

 

روسيا اليوم

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