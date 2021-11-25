خبيرة روسية تفسر سبب انحسار تفشي كورونا في اليابان

الوكيل الإخباري-قالت الخبيرة الروسية في مجال البيوليوجا، آنتشا بارانوفا، إن العزلة الصحية وعدم تنوع سلالات فيروس كورونا في اليابان أدى إلى "التدمير الذاتي "لسلالة "دلتا" في هذا البلد واختفائها.

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وأوضحت الأستاذة في علم البيولوجيا وكبيرة الباحثين في مختبر الجينوميات التابع لمركز أبحاث الجينوميات بأكاديمية العلوم الروسية، آنتشا بارانوفا، أن اليابان سجلت ظهور سلالة واحدة لمتحور كورونا "دلتا"، المتكون من بروتين "nsp14" المسؤول عن قدرة الفيروس على تصحيح الطفرات، مضيفة أن هذا البروتين "تدهور"، مما أدى إلى العديد من الأخطاء في تكوينه، وبالتالي اختفاء الفيروس.



وقالت بارانوفا إن العوامل التي أدت إلى اختفاء فيروس كورونا في اليابان لم تنحصر فقط في العزلة النسبية للبلاد، على عكس أوروبا، ولكن أيضا في انضباط المواطنين والتزامهم بالإجراءات التقييدية.



روسيا اليوم

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