خبيرة روسية توضح سبب عدم موت الفيروس في الحر

الوكيل الإخباري- أعلنت كبيرة الباحثين بجامعة سيتشينوف الطبية في روسيا، الدكتورة نوربوبي مولدوغازيف، أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية يقتل الفيروسات، ولكن امتصاصه في طبقة الأوزون، يسمح للفيروسات والبكتيريا بالانتشار.



وتقول مولدوغازيف، "من خصائص ضوء الأشعة فوق البنفسجية القاسي، الذي يستخدم في مصابيح خاصة، قتل الفيروسات والبكتيريا. ولكن هذا الضوء قليل في طبقة الغلاف الجوي القريبة من سطح الأرض".

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وتضيف، ضوء الأشعة فوق البنفسجية لا يكفي للقضاء على جائحة كورونا، بل فقط التطعيم يمكنه وقف انتشارها.



وتقول مولدوغازيف، "حتى الأشخاص الملقحين والأشخاص الذين تعافوا من "كوفيد-19" ولديهم مناعة ضده، يمكن أن يصابوا بصورة دورية ويصبحوا مصدرا لنقل الفيروس. وهذا يؤكد على ضرورة الاستمرار في استخدام الكمامات ومراعاة المسافة الاجتماعية لحين انتهاء الجائحة تماما".

المصدر: روسيا اليوم