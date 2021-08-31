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الثلاثاء، 31-08-2021 06:51 م

خبيرة طبية تنصح مرضى السكري ببعض الأطعمة لتجنب الإصابة بكورونا

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الوكيل الإخباري - دمت خبيرة طبية مجموعة من النصائح لمرضى السكري لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وقالت نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والتغذية العلاجية بمستشفى جامعة القاهرة إن مرضى السكري من أكثر المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة.


وأوضحت أنه من المهم لمرضى السكري المتابعة الدائمة مع الطبيب المختص، بحسب "سكاي نيوز عربية".


ونصحت بإجراء تحليل للسكر التراكمي كل 3 أشهر، مع التركيز على الطعام الخالي من السكر وتجنب تناول عن الدقيق الأبيض.


وفي الوقت الذي حذرت فيه من تناول بعض أنواع الفاكهة مثل التين والمانجو والبلح، نصحت بتناول فاكهة أخرى مثل الفراولة، معتبرة أنها مهمة لمريض السكري بشرط ألا يزيد عن 6 حبات فقط.


وعن الوجبات قالت إنه من الضروري أن تشتمل على نشويات معقدة في صورة بسيطة وكمية قليلة، بالإضافة للخضروات.


ودعت استشاري التغذية العلاجية مرضى السكر إلى ممارسة الرياضة ولو في المنزل، والتعرض لأشعة الشمس أطول فترة ممكنة، لاكتساب فيتامين د الذي يساعد في تقوية المناعة.

 

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