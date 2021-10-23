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السبت، 23-10-2021 07:42 م

خبير أمراض جلدية مصري يكشف عن علامات جديدة للإصابة بكورونا

كورونا ٢


الوكيل الإخباري - أشار الدكتور عاصم فرج أستاذ الأمراض الجلدية في مصر إلى أن تساقط الشعر أو جفافه من علامات الإصابة بفيروس كورونا، ولكن هذه الأعراض تختلف من مصاب إلى آخر على حسب البيئة.

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وكشف فرج في تصريحات على هامش المؤتمر الـ25 للجلدية والتجميل الذي عقد اليوم، عن علامات الإصابة بكورونا التى تظهر على الجلد، موضحا أن البقع الزرقاء في الجلد أو الورم في القدمين دليل على الإصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى الأعراض الرئيسية.


وحذر من هذه الأعراض، مؤكدا على ضرورة إجراء تحاليل فيروس كورونا وطلب الرعاية بشكل مبكر.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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