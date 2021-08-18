الأربعاء 18-08-2021
الوكيل الاخباري

دعوة لتطعيم طلبة المدارس للحد من انتشار كورونا

روسيا.. وفاة ثلاثة من مصابي انفجار يامال

وزير الصحة ينهي خدمات موظفين- أسماء

الحكومة : سيتم رفع جميع أنواع الحظر بداية شهر أيلول

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من رام الله

أسعار الذهب الأربعاء 18/8/2021

استقرار أسعار النفط عالميا

وفيات الأربعاء 18/8/2021

الأراضي والمساحة تحيل قضية إلى المدعي العام بعد شكوى وردت برنامج الوكيل

شرطي يقتل زميلا له لسبب غريب في مصر

الأربعاء، 18-08-2021 08:43 ص

خبير روسي يحدد متى سيصبح كورونا مرضا موسميا

كورونا 4


الوكيل الإخباري - قال ألكسندر غوريلوف العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، إن كوفيد-19، سيصبح من الأمراض الموسمية، عندما يصل مستوى المناعة بين السكان إلى 80 ٪ .

اضافة اعلان


وأضاف غوريلوف، الذي يشغل منصب نائب مدير معهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة التابع لهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور": "عندما سيتم تحقيق مناعة القطيع، سيتغير هذا الفيروس بشكل أقل، لأنه يتحور فقط في الجسم الذي لا يملك مناعة".


وأشار إلى أن مناعة القطيع، تعني وجود المناعة لدى 80 في المائة.


ونوه الخبير الروسي، بأن الفيروس يتغير باستمرار في الوقت الراهن، لذلك لا يمكن القول إنه تمت دراسته بشكل كامل ونهائي.


وأوضح غوريلوف، أن الفيروس من خلال طفراته الجديدة المستمرة، يكتسب خصائص جديدة على الدوام، وتصبح طفراته مختلفة عن بعضها البعض بشكل جوهري.


وخلص العالم إلى أنه حتى يتم تكوين مناعة القطيع، سيظل فيروس كورونا محور اهتمام.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورويا

منظمة الصحة العالمية: كوريا الشمالية خالية من كورونا

w1280-p16x9-2020-07-30T232753Z_1930943687_RC2Z3I96N7J3_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-MEXICO

المكسيك ..877 وفاة جديدة بكورونا

611c565a4c59b747be7f6880

5 وفيات و112 إصابة جديدة بكورونا في مصر

611bfa8342360423da646449

123 وفاة جديدة بكورونا في المغرب

1402b491-b70c-4d26-bd7c-c7402c882978_16x9_1200x676

اليمن يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

d

روسيا تعلن عن لقاح خامس ضد كورونا

أخبار متعلقة
611b7dd74236043588014675

طبيب روسي يحذر من سرطان الرئة بعد الإصابة بكورونا

611b80d2423604298612ba3e

روسيا: 20958 إصابة و805 وفيات بكورونا خلال آخر 24 ساعة

610bae1b4c59b77a12022779

الولايات المتحدة.. فاوتشي يتوقع تسجيل 200 ألف إصابة يوميا بكورونا

w

أمريكا تتبرع بـ110 ملايين جرعة لقاح

w

روسيا : انخفاض أعداد وفيات وإصابات كورونا

60fc380a4c59b73e933f7d31

إيطاليا .. 5 وفيات وأكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا