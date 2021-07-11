الأحد 11-07-2021
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الأحد، 11-07-2021 09:52 ص

خبير روسي يكشف أسباب تواتر موجات وباء كورونا وتطوره

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الوكيل الإخباري- قال الخبيرالروسي في العلوم البيولوجية، سيرغي نيتيسوف، إن تطور الوضع الوبائي وظهور موجات جديدة من فيروس كورونا يعتمد بالأساس على سلوك الناس وموقفهم من التطعيم.

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وأوضح نيتيسوف، "نشهد موجات من تفشي الوباء، وستتواتر طالما أننا سنتعامل مع الوباء باستخفاف".


وأضاف، أن "السلالات الجديدة من فيروس كورونا تظهر لعدة أسباب، وهي عندما يستمر الوباء لفترة طويلة، وعندما يكون نسق التطعيم بطيئا".


وأشار نيتيسوف، إلى أن هناك حتى الآن العديد من الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحا لحمايتهم من الفيروس، ويتواصلون مع أشخاص من دول مختلفة، مؤكدا على ضرورة التطعيم في أسرع وقت ممكن حتى لا يبقى الفيروس أو تبقى ثغرات تؤدي إلى تحوره.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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