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الإثنين، 02-11-2020 12:51 م

الوضع في موسكو يتطور بمنحنى متوسط

خبير روسي يكشف موعد ذروة كورونا في موسكو

موسكو
توضيحية


الوكيل الإخباري - توقع خبير روسي أن يصل انتشار عدوى الفيروس التاجي (كورونا) في موسكو ذروته بحلول منتصف شهر ديسمبر القادم.

وقال أليكسي بوروفكوف، رئيس مركز تقنيات الإنتاج الجديدة: "يسمح لنا نموذجنا الرياضي بواسطة حل منظومة المعادلات التفاضلية، بناء عشرات المنحنيات (الخرائط) لانتشار عدوى الفيروس التاجي التي نميز بينها ثلاثة: متفائل، متوسط أو مركزي، ومتشائم. والآن الوضع في موسكو يتطور بمنحنى متوسط".

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ولفت الخبير إلى أنه إذا استمر تطور المرض في العاصمة الروسية طبقا للمنحنى المتوسط، فمن المتوقع أن تكون ذروة الإصابة في المدينة في 14 ديسمبر، في حين أذا سار تطور المرض حسب السيناريو المتفائل، فستأتي الذروة في 17 ديسمبر، وستكون الذروة المتشائمة في 8 ديسمبر.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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