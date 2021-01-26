خبير صيني: اللقاح الصيني فعال ضد سلالات كورونا وطفراته

الوكيل الإخباري - قال يانغ شياو يمينغ، أحد أكبر خبراء بحوث تطوير اللقاحات في الصين، إن اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا أثبت، بعد التجارب، فعاليته ضد كل السلالات الجديدة للفيروس التي تسللت إلى بلاده.

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وأضاف في تصريحه لصحيفة "غلوبل تايمز" الصينية أن المخابر الصينية لديها القدرة على إعادة تكييف لقاحاتها في ظرف شهرين فقط لمواجهة تحورات أوسع للفيروس، بما في ذلك سلالتاه البريطانية والجنوب إفريقية.

وقال شاو "لا يكفي الجيل الحالي من اللقاحات لوحده في وقف انتشار الفيروس، لأن تحور الفيروس يشكل تحديا منذ فترة طويلة"، وأضاف أن أي لقاح يكون عادة "أقل فعالية" بمستويات متفاوتة إزاء التحورات، دون أن يعني ذلك أنه "غير فعال بشكل كامل في مكافحة الفيروس".



ترجح شركة الأدوية وعلماء الفيروسات والأوبئة في الصين ضرورة إعادة تكييف اللقاحات في ظل تحور فيروس كورونا الذي يثير انشغالا عالميا خلال الأسابيع الأخيرة، بعد ظهور السلالات البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية.

المصدر : روسيا اليوم

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