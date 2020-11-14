خبير عالمي: هذه الدول بحاجة ملحة للقاح كورونا

الوكيل الاخباري - قال خبير طبي، الجمعة، إنه مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الغرب، فإن دول أوروبا وأمريكا الشمالية لديها حاجة "ملحة" للحصول على لقاح مضاد لمرض "كوفيد- 19".

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وأوضح جيروم كيم، المدير العام للمعهد الدولي للقاحات، لشبكة "سي إن بي سي": "وجود لقاح فعال، بالإضافة إلى التباعد المستمر، والأقنعة والنظافة الجيدة، ستكون أمور ضرورية للحد من انتشار الوباء".



اضطرت العديد من الدول الأوروبية - بما في ذلك فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة - إلى إعادة إجراءات الإغلاق لوقف عودة انتشار "كوفيد- 19" مجددا.



أظهرت البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز أنه في الولايات المتحدة، حيث الحالات التراكمية هي الأعلى على مستوى العالم، أصبحت كاليفورنيا ثاني ولاية بعد تكساس تتخطى مليون إصابة.



قال كيم الخبير في تقييم وتطوير اللقاحات إن التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا في تطوير لقاحات للمرض هو "أخبار جيدة جدا"، مشيرا إلى أن الناس قد يشعرون بالقلق من أن الاندفاع لتطوير لقاح يمكن أن يضر بالسلامة.



وأضاف أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل على طمأنة الناس بأن اللقاحات التي تمت الموافقة عليها في النهاية للاستخدام من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية فعالة وليس لها آثار جانبية خطيرة.



وتابع: "علينا أن نكون مقنعين، وعلينا استهداف المجتمعات التي تكون فيها مقاومة التلقيح عالية بالفعل. آمل أنه مهما كان الوضع السياسي بعد شهرين من الآن مع توفر المزيد من اللقاحات، أن نكون على استعداد لتوزيع اللقاح، وإقناع الناس بأخذه".

المصدر : سبوتنك











