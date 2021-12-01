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الأربعاء، 01-12-2021 07:39 ص

خبير في جنوب إفريقيا: المتحور أوميكرون قد يتفوق على دلتا

كورونا متحور


الوكيل الإخباري - أعلن المعهد الوطني الجنوب إفريقي للأمراض المعدية أن متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا الذي اكتشف في البلاد قد يتفوق على متحور "دلتا" شديد العدوى الذي اكتشف في الهند.

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وقال أدريان بورين، المدير التنفيذي بالإنابة للمعهد الوطني للأمراض المعدية بجنوب إفريقيا، في تصريح لوكالة "رويترز": "كنا نفكر ما الذي سيفوق المتحور دلتا؟ لطالما كان هذا هو السؤال، من حيث القابلية للعدوى على الأقل... ربما يكون هذا المتحور تحديدا (أوميركون) هو البديل".


وإذا ثبت أن أوميكرون أكثر قابلية للعدوى من المتحور "دلتا" فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في الإصابات وهو ما يمكن أن يمثل ضغطا على المستشفيات.
وأوضح بورين أنه "من المتوقع أن يعرف العلماء في غضون أربعة أسابيع إلى أي مدى يمكن لأوميكرون تفادي المناعة الناتجة عن اللقاحات أو الإصابة السابقة بالمرض، وما إذا كان يؤدي إلى أعراض أسوأ من المتحورات الأخرى".


وتفيد تقارير أطباء عالجوا مرضى كورونا في جنوب إفريقيا بأن الإصابة بأوميكرون ينتج عنها فيما يبدو أعراض خفيفة بينها سعال جاف وحمى وتعرق ليلي، لكن الخبراء حذروا من التسرع في استخلاص استنتاجات مؤكدة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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