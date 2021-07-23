خبير لقاحات يحذر: المتحور دلتا سيجدكم إن لم تكونوا محصنين

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

حث خبير كبير في اللقاحات الأميركيين على تلقي التطعيمات المضادة لكوفيد-19، وذلك مع استمرارا ارتفاع عدد الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة، بسبب المتحور دلتا شديد العدوى.وقال الدكتور غريغوري بولاند، من مايو كلينيك، في تصريحات لقناة "سي بي إس 4" في مينيسوتا يوم الثلاثاء، إن "ما من شك في أننا سنشهد زيادة" في أعداد الإصابات الجديدة.وأضاف الخبير الأميركي البارز في علم اللقاحات، أنه لا يزال يرتدي كمامة عندما يكون في مكان مزدحم، سواء أكان مغلقا أو في الهواء الطلق. وأكد أن "الكمامة ليست رمزا سياسيا، إنها رمز طبي للعناية بنفسك وبالآخرين".