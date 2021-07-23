الجمعة 23-07-2021
الوكيل الاخباري

مجلس الأمن يبحث الأزمة اللبنانية في جلسة مغلقة

خبير لقاحات يحذر: المتحور دلتا سيجدكم إن لم تكونوا محصنين

13 معتقلا فلسطينيا يضربون عن الطعام

مواجهات مع تجدد الإرباك الليلي في بيتا جنوب نابلس

القوات الأمريكية توجه ضربات إلى مواقع في أفغانستان

تعطل مواقع بنوك وشركات كبرى على الإنترنت

ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في بلجيكا إلى 37 شخصا

الهيئة الخيرية الهاشمية وقطر الخيرية تطلقان حملة لتوزيع الأضاحي بعدد من المحافظات

الصحة : نتوقع ارتفاع الإصابات بكورونا

مسؤولون امميون يطلعون مجلس الامن على تطبيق القرار 1701 في لبنان

الجمعة، 23-07-2021 12:45 ص

خبير لقاحات يحذر: المتحور دلتا سيجدكم إن لم تكونوا محصنين

كورونا


الوكيل الاخباري - حث خبير كبير في اللقاحات الأميركيين على تلقي التطعيمات المضادة لكوفيد-19، وذلك مع استمرارا ارتفاع عدد الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة، بسبب المتحور دلتا شديد العدوى.اضافة اعلان

 
وقال الدكتور غريغوري بولاند، من مايو كلينيك، في تصريحات لقناة "سي بي إس 4" في مينيسوتا يوم الثلاثاء، إن "ما من شك في أننا سنشهد زيادة" في أعداد الإصابات الجديدة.

وأضاف الخبير الأميركي البارز في علم اللقاحات، أنه لا يزال يرتدي كمامة عندما يكون في مكان مزدحم، سواء أكان مغلقا أو في الهواء الطلق. وأكد أن "الكمامة ليست رمزا سياسيا، إنها رمز طبي للعناية بنفسك وبالآخرين".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تونس كورونا

فيديو يظهر جثث ضحايا كورونا بجانب القمامة في أكبر مستشفيات تونس

تركيا

تركيا تواجه ارتفاعا ملموسا للإصابات الجديدة بكورونا

الامارات

3 حالات وفاة و1547 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

سعودية

السعودية تسجل 1162 حالة إصابة جديدة بكورونا

2

أعراض جديدة للقاح جونسون آند جونسون

1

كورونا: روسيا ترصد وصول متحور غاما

أخبار متعلقة
صحة

الصحة المصرية: نستعد لتصنيع لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لكورونا

لقاح كورونا

لقاح سبوتنيك V يحمي من سلالة كورونا الهندية بنسبة 90 %

لقاح كورونا

بريطانيا: إعطاء نحو 80 مليون جرعة من لقاحات كورونا

_117997662__118013477_9d156865-8480-4237-b919-ef28657023e6-1

أمريكا تسلم أفغانستان نحو 1,5 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون

corona-040221-2nd

توثيق آثار جانبية جديدة لبعض اللقاحات المضادة لكورونا

60e587044c59b741a7297497

ميشوستين يدعو إلى تحقيق ما لا يقل عن 80-90٪ من المناعة الجماعية