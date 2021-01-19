خبير يكشف عن أطعمة يجب تناولها قبل عملية التلقيح ضد فيروس كورونا

الوكيل الاخباري - كشف المدير العلمي لمركز البحوث الفيدرالية للتغذية والتكنولوجيا الحيوية، فيكتور توتليان، عن الأطعمة التي يجب تناولها قبل التلقيح ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المنتجات يجب أن تتضمن بروتينات ومن بينها اللحوم والأسماك والبيض.

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وقال توتيليان: "اللقاح يحتوي على مواد تحفز على إنتاج أجسام مضادة محددة، وهذه الأجسام المضادة هي هياكل بروتينية، ولهذا هناك حاجة كبيرة للبروتينات ومنها اللحوم والأسماك والبيض كما يحب على متلقي اللقاح الانتباه إلى النظام الغذائي".



وبحسب توتليان "بعد عملية التلقيح يجب الانتباه إلى نسبة الفيتامينات في الجسم، أولاً وقبل كل شيء لنسبة الفيتامين "د" فهو ضروري ولديه وظائف عدة".



وأضاف توتليان قائلا: "لقد تم تشخيص نقص حاد في الفيتامين د والفيتامينات الأخرى التي تذوب في الدهون بسبب فيروس كورونا، عند العديدين".



هذا وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ببدء إجراء تطعيم واسع النطاق ضد "كوفيد-19"، وذلك بتوفير التطعيمات في المقام الأول بالنسبة للمواطنين، الذين يتم تصنيفهم ضمن ما أطلق عليه مصطلح "المجموعة الأكثر عرضة للخطر".



وبدأت وزارة الصحة الروسية، يوم أمس، حملة التطعيم الجماعي للسكان ضد عدوى فيروس كورونا، وبالتحديد من مدينة كوليما.



وسبق أن أشارت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، في تصريحات أدلت بها لقناة "روسيا 24"، إلى أن التطعيم الجماعي للروس ضد فيروس كورونا المستجد سيبدأ بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني القادم.

المصدر : سبوتنك



