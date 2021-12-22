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الأربعاء، 22-12-2021 11:55 ص

خطر إصابة أوميكرون يتضاعف 3 مرات على متن الطائرة.. تحذير صادم!

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الوكيل الاخباري - من المرجح أن يصاب ركاب الطائرات بفيروس كورونا مرتين أو حتى ثلاث مرات أثناء الرحلة منذ ظهور متغير أوميكرون، وفقًا لما ذكره كبير المستشارين الطبيين لشركات الطيران في العالم.

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يأتي التحذير في الوقت الذي يبدأ فيه المسافرون عبر الطائرات الاستعداد لقضاء إجازات نهاية العام ولم شمل الأسرة، وبما أن أوميكرون أصبح سلالة كورونا السائدة في غضون أسابيع، وفي الولايات المتحدة يمثل الآن أكثر من 70% من الحالات الجديدة.


قال ديفيد باول، الطبيب والمستشار الطبي لاتحاد النقل الجوي الدولي، الذي يمثل ما يقرب من 300 شركة طيران في جميع أنحاء العالم، إن درجة رجال الأعمال قد تكون أكثر أمانًا من الكبائن الاقتصادية المزدحمة.

كما كان من قبل، يجب على الركاب تجنب التلامس وجهاً لوجه والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر، ويجب على الأشخاص الذين يجلسون بالقرب من بعضهم البعض محاولة عدم الكشف عن أقنعتهم في نفس الوقت أثناء الوجبات، على حد قوله.


لا تزال مخاطر النقل أقل بكثير مما هي عليه في الأماكن المزدحمة على الأرض مثل مراكز التسوق بفضل فلاتر الهواء على طائرات الركاب الحديثة، وهي نقطة حرصت شركات الطيران على تسليط الضوء عليها طوال الوباء. تميل القواعد مثل ارتداء القناع أيضًا إلى التطبيق الصارم على الطائرات.


تحدث باول، كبير المسؤولين الطبيين السابق في شركة طيران نيوزيلندا المحدودة، مع بلومبرغ نيوز يوم الثلاثاء حول الطيران أثناء الوباء. هذا نص معدل.

 

 

 

 

المصدر : العربية

 

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