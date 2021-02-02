الثلاثاء 02-02-2021
الوكيل الاخباري
 

مشاهد قاسية لشقيقين يعانيان التوحد ووالدهما : لا أملك إلا الدعاء

التربية : الدوام في موعده بالمدارس الا في حالة واحدة

آلية خاصة لمراقبة منشآت الحزمة الثانية

أسعار الذهب الثلاثاء 2/2/2021

زواتي تكشف سعر شراء النفط العراقي

عوض .. اثقلته الهموم والامراض وبعد 17 عاماً يتلقى البشرى لتعود اليه الابتسامة

نتائج الثانوية العامة صباح الخميس القادم

تحديد سعر فحص الأجسام المضادة

المعونة الوطنية لـ الوكيل : عائلات تسلمت الدعم النقدي أمس

تحديث النظام الالكتروني الخاص بالفحص المخبري للغذاء

الثلاثاء، 02-02-2021 01:15 م

3 مراكز صحية للتطعيم

دبي تتسلم الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا ضد كورونا

دبي
توضحية


الوكيل الإخباري - ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن هيئة الصحة تسلمت الشحنة الأولى من لقاح "أسترازينيكا"، "لتضيفها إلى قائمة اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 التي توفرها في منشآتها الطبية".

اضافة اعلان
 

وتقوم دبي بتطعيم السكان مجانا بلقاح "فايزر-بيونتيك" ولقاح شركة "سينوفارم" الصينية.

 

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن هيئة الصحة في الإمارة خصصت 3 مراكز صحية لتطعيم كافة المواطنين والمقيمين ممن هم فوق سن الـ60 وحاملي إقامة دبي من القوائم المسجلة مسبقا.

 

وكانت سلطات دبي بدأت تطعيم المواطنين والمقيمين ضد فيروس كورونا المستجد باللقاح الذي طورته شركة "سينوفارم" الصينية الأحد الماضي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
60192b664c59b74d8e2e84ac

الجزائر .. إنتاج اللقاح الروسي يبدأ خلال أسابيع

file-20200921-22-uou1bq_h1

روسيا تستعد لطرح ثالث لقاح ضد فيروس كورونا

GettyImages-1230482761

اليابان.. فجوة كبيرة في خطط لقاح كورونا بسبب الاتحاد الأوروبي

كم

إحصائيات كورونا.. أمريكا تتصدر القائمة عالميا والعراق عربيا

main_image6018789fc1cdd

أميركا تمول أول اختبار ذاتي لكورونا

1

فلسطين تتسلم أول دفعة من لقاح كورونا

أخبار متعلقة
بدء

بدء التطعيم بلقاح سينوفارم الصيني ضد كورونا في دبي

R40d10874370efa31f68e098d71ddde43

الصحة العراقية تحذر من مخاطر السلالة الجديدة لكورونا

تر

تركيا تطلق حملة التلقيح ضد كورونا

فيروس-كورونا-في-مصر

مصر: 64 وفاة و 1309 اصابات جديدة بفيروس كورونا

52739946_403

وزارة التربية التونسية: عدد وفيات كوادر العملية التعليمية بسبب كورونا 29 فقط

https___s3-ap-northeast-1.amazonaws.com_psh-ex-ftnikkei-3937bb4_images_3_0_1_6_26886103-3-eng-GB_Cropped-158875785620200506 Dharavi Mumbai coronavirus RTX7EDE9

تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند