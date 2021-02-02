دبي تتسلم الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا ضد كورونا

الوكيل الإخباري - ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن هيئة الصحة تسلمت الشحنة الأولى من لقاح "أسترازينيكا"، "لتضيفها إلى قائمة اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 التي توفرها في منشآتها الطبية".

اضافة اعلان



وتقوم دبي بتطعيم السكان مجانا بلقاح "فايزر-بيونتيك" ولقاح شركة "سينوفارم" الصينية.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن هيئة الصحة في الإمارة خصصت 3 مراكز صحية لتطعيم كافة المواطنين والمقيمين ممن هم فوق سن الـ60 وحاملي إقامة دبي من القوائم المسجلة مسبقا.



وكانت سلطات دبي بدأت تطعيم المواطنين والمقيمين ضد فيروس كورونا المستجد باللقاح الذي طورته شركة "سينوفارم" الصينية الأحد الماضي.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة









