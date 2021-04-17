دبي تتوسع في حملة التطعيم لتشمل المرضعات والمقبلات على الحمل

الوكيل الإخباري - نقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن هيئة الصحة قولها اليوم السبت، إنها ستفتح باب التطعيم من كوفيد-19 للمرضعات والمقبلات على الحمل بلقاح فايزر- بيونتيك.

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وقال المكتب الإعلامي على "تويتر" إن ذلك "وفقا لأحدث البروتوكولات الطبية المعمول بها في شأن اللقاحات المضادة لـ "كوفيد-19" حول العالم".



وأضاف أن هيئة الصحة خفضت الفترة المسموح بها لتطعيم من سبق إصابته بفيروس كورونا من ثلاثة أشهر إلى 10 أيام شريطة عدم ظهور أية أعراض مرضية عليه حتى لو كانت بشكل خفيف خلال فترة العزل المشار إليها.



احتلت الإمارات المركز الثالث عالميا في قائمة أكثر دول العالم تطعيما لسكانها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

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