دجاج وأبقار وشقق.. جوائز لتشجيع السكان على تلقي اللقاح في هذه الدول

الوكيل الاخباري - "دجاج وأبقار وإجازات مدفوعة الأجر، بل وشقة يصل سعرها لمليون دولار"... هذه مجموعة من الجوائز المعروضة في تايلاند وإندونيسيا وهونج كونج، للأشخاص الذي يحصلون على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا".



ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد بدأت بعض الدول الآسيوية في تنظيم سحوبات على جوائز لتحفيز المواطنين على تلقي اللقاح، وذلك عقب ظهور سلالات جديدة سريعة الانتشار من فيروس "كورونا"، ما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة في جنوب شرق آسيا في الأسابيع القليلة الماضية.

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وخلال الشهر الجاري، شرعت السلطات في مقاطعة ماي تشايم، الواقعة في إقليم تشيانج ماي بشمال تايلاند، وهي مقاطعة معظم سكانها من رعاة الماشية، في إجراء قرعة للفوز ببقرة تصل قيمتها إلى عشرة آلاف بات (320 دولارا)، وهو ما حقق إقبالا واسعا.



وتقول سلطات المقاطعة إن حملتها التي دخلت أسبوعها الثاني وجوائزها 27 بقرة شجعت أكثر من 50 في المئة من السكان البالغ عددهم 1400، معظمهم من كبار السن والمعرضين لخطر الإصابة بالفيروس، للتسجيل من أجل الحصول على اللقاح.



أما في هونج كونج، التي نجحت بشكل كبير حتى الآن في السيطرة على الوباء، تتخوف السلطات أن تؤدي معدلات التطعيم المتدنية إلى تعريض المدينة لتفش كبير.



وتتضمن المحفزات المعروضة في القرعة لمن يحصلون على اللقاح، قسائم شراء ورحلات جوية وشقة جديدة بقيمة 10.8 مليون دولار، هونج كونج (1.4 مليون دولار أمريكي).



وتتخذ بعض الشركات خطوات إضافية إذ تعرض إجازة مدفوعة الأجر للمحصنين.

في المقابل يستخدم أحد النوادي الرياضية الخاصة العقاب بدلا من المكافآت، حيث طلب من موظفيه الحصول على اللقاح قبل نهاية يونيو/ حزيران، وإلا فسيُحرمون من العلاوات والترقيات وزيادة الراتب في المستقبل.



وحتى في الدول المتضررة بشدة من الجائحة، مثل إندونيسيا، تكافح السلطات لتهدئة المخاوف من اللقاحات.



وتبلغ الحصيلة الرسمية في إندونيسيا أكثر من 1.9 مليون إصابة و53280 وفاة بسبب الفيروس. وأشارت دراسات حديثة لعينات من مصل الدم إلى أن الانتشار الحقيقي ربما يكون أكبر بثلاثين مرة.



وتظهر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في إندونيسيا تلقي خمسة في المئة، أو 8.8 مليون، فقط من السكان جرعتي تطعيم، وهو ما يقل كثيرا عن العدد المستهدف تطعيمه بحلول نهاية العام البالغ 181.5 مليون شخص.





المصدر : سبوتنك