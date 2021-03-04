دراسة : أصحاب فصيلة الدم ( A ) أكثر تعرض لكورونا

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كشفت دراسة أعدها باحثون في مستشفى برمنغهام، ونشرت في دورية "Blood Advances" أن أصحاب فصيلة دم بعينها معرضون أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".وأشارت الدراسة إلى أن الفصيلة هي "A"، بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وحققت الدراسة التي اعتمدت على تحليل مخبري في تقارير سابقة تفيد بأن فصيلة الدم تؤثر على احتمال إصابة الفرد بفيروس كورونا.وبيّنت أنه بصرف النظر عن نوع فصيلة الدم، فإن الفيروس غير قادر على إصابة خلايا الدم الحمراء.ويمتلك الفيروس انجذاب أكبر تجاه خلايا الدم الأخرى في الجسم مثل تلك الموجودة في الجهاز التنفسي.وبحسب الدراسة، فإن الخلايا في الحلق والأنف للأشخاص ذوي فصيلة "A" أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالفيروس.وفي بريطانيا، كانت نسبة المصابين بالفيروس من فصيلة الدم "A" تتجاوز 30 بالمئة، ولم يشكل هؤلاء سوى 8 بالمئة من الذين كانت نتائج اختباراتهم سلبية.