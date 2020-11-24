دراسة: احتمالات ضعيفة لانتقال كورونا عبر النقود الورقية

الوكيل الاخباري- كشفت دراسة حديثة أن خطر التعرض للإصابة بعدوى فيروس "كوفيد-19" عبر استخدام أوراق النقد يعتبر منخفض، ما يعني عدم ضرورة تجنب التعامل النقدي خلال أزمة الوباء.





وأظهرت الدراسة التي أجراها بنك إنجلترا، أن فترة بقاء الفيروس التاجي على الأوراق النقدية يبدو أقل من الأسطح الأخرى التي قد تشهد ملامسة الناس في حياتهم الروتينية.

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وشملت دراسة المركزي البريطاني افتراض أسوأ سيناريو ممكن والذي يشهد قيام شخص مصاب بالسعال على الورقة النقدية، ووجدت أن مستوى الفيروس على العملة يبدأ في الانخفاض السريع في غضون ساعة واحدة، قبل أن يصل لأقل من 5% بعد ست ساعات.



واعتبر البنك أن فرص حدوث عدوى مباشرة جراء التعاملات النقدية تعتبر منخفضة نسبياً، حيث يتم تخزين الأموال عادة داخل حافظة شخصية للنقود.



واتجه البريطانيون لتقليص تعاملهم مع المتاجر التي تتعامل بالسيولة النقدية، كما لاتزال أحجام العمليات عبر ماكينات السحب الإلكترونية أقل بنحو 40% في منتصف أكتوبر الماضي مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.



المصدر: الاقتصاد



