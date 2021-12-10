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الجمعة، 10-12-2021 10:22 م

دراسة: الجرعات المعززة توفر حماية 75% من الأعراض الخفيفة لأوميكرون

لقاح ٧


الوكيل الإخباري  - قالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، إن الجرعات المعززة من لقاحات كورونا توفر حماية بنسبة تتراوح بين 70 و75 بالمئة من الأعراض الخفيفة للمتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون، وذلك استنادًا إلى نتائج أولية لدراسة واقعية.

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وبحسب اذاعة بي بي سي، فقد حلل العلماء بيانات من 581 حالة أوميكرون وآلاف حالات متحور دلتا لمعرفة مدى فعالية اللقاحات ضد المتحور الجديد، حيث اظهرت نتائج التحليلات، أن تناول الجرعة المعززة توفر حماية بنسبة 75%.


وأشارت الدكتورة ماري رامسي، رئيسة قسم التطعيم في وكالة الأمن الصحي، إلى أن البيانات أظهرت أن هذا الخطر يتراجع كثيرا بعد الجرعة المعززة، وحثت الجميع على أخذ الجرعات المعززة إذا كانوا مؤهلين للحصول عليها.

 

بترا


 




 

 


 

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