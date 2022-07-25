دراسة..الحشرات لا تنقل فيروس كورونا

الوكيل الإخباري - قال فريق بحثي من جامعة تكساس إنه من غير المرجّح أن تنشر الحشرات مثل الذباب القارص والصراصير فيروس كوفيد- 19 إلى البشر.

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وعلى الرغم من معرفة الكثير عن الفيروس حالياً، إلا أن انتقاله غير المباشر من خلال الأسطح الملوثة أو الحيوانات أو الحشرات لا يزال موضوعاً ذا أولوية بحثية.



وبحسب النتائج "لا يوجد دليل على انتشار الفيروس بين الذباب أو الصراصير في المنازل حيث توجد حالات إيجابية لكوفيد- 19".



وقال غابرييل هامر الباحث المشارك في الدراسة: "كنا نأخذ عينات من الحشرات في المنازل التي ظهرت بها حالات إصابة بشرية حديثة بفيروس كورونا، وبعضها كان لديه أيضاً كلاب وقطط مصابة بفيروس كوفيد- 19".



وتابع: "لقد اشتبهنا في أن هذه كانت بيئات عالية الخطورة، وأن الحشرات قد تكون قادرة على أن تصبح ملوثة بالفيروس إذا كانت تتواصل مع البشر أو الحيوانات أو الأسطح الملوثة".



وأضاف هامر: "لم نكتشف دليلاً على وجود الفيروس في الحشرات المأخوذة من هذه المنازل".



وكان فريق البحث قد اكتشف في السابق انتقال فيروس كوفيد- 19 من البشر إلى الكلاب والقطط الأليفة في المنازل التي لديها حالات إصابة بشرية مؤكدة بالفيروس.

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