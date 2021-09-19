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الأحد، 19-09-2021 10:36 ص

دراسة: انتشار طفرات فيروس كورونا أعلى عبر الهواء

كورونا


الوكيل الإخباري - خلصت دراسة أجراها علماء جامعة أوكسفورد، إلى أن طفرات فيروس كورونا لها قابلية أعلى للانتشار عن طريق الهواء.

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وجاء في الدراسة التي نشرها المكتب الصحفي لجامعة أوكسفورد لصالح الجمعية الأميركية للعدوى والأمراض على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، "أن فيروس سارس-كوف-2 يتطور نحو الأنواع التي لديها قابلية للانتقال عبر الهواء". 


وأضافت الدراسة "الكمامات ستبقى ضرورية حتى يصبح مستوى التطعيم عالياً جدا"، موضحة أن الكمامات خفضت بشكل ملحوظ دخول الحمض النووي الريبي الفيروسي بنسبة تتراوح بين النصف والثلث.


وأوضحت الدراسة أن فيروس كورونا "سارس 2" المسبب لكوفيد-19 يتغير بواقع أبطأ مقارنة بفيروسات أخرى، مثل فيروس العوز المناعي البشري أو فيروس الأنفلونزا، ويعزى ذلك جزئيا الى آلية التصحيح الداخلية للفيروس التي تتيح تصحيح الأخطاء التي قد تنشأ عندما ينسخ الفيروس نفسه، ويواصل العلماء دراسة هذه الآلية للتوصل إلى فهم أفضل لطريقة عملها.

 

بترا


 




 

 


 

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