دراسة بريطانية : استجابة مناعية قوية من جرعة واحدة للقاح فايزر

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة بريطانية جديدة أن جرعة واحدة من لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لمرض كورونا توفر استجابة مناعية مماثلة لتلك الناتجة عن العدوى، ويمكن أن توفر حماية من السلالات الجديدة للأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بالفيروس.

اضافة اعلان



وحسب الدراسة التي أجرتها جامعتا شيفيلد وأكسفورد بدعم من الاتحاد البريطاني لعلم مناعة فيروس كورونا، ونشرت نتائجها اليوم الجمعة، أن 99 بالمئة من الأشخاص تتولد لديهم استجابة مناعية قوية بعد جرعة واحدة من لقاح فايزر-بيونتيك.

وركزت الدراسة على الأطقم الطبية خاصة النساء ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح فايزر.

المصدر : بترا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





