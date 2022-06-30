السبت 02-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

وزير الاقتصاد الرقمي: 12-18 شهرا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن

الضمان يدرس شمول المشتركين العاملين بالسلف

156592 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غدا في ثاني أيامه

محال حلويات ترفع الأسعار في المملكة

الصفدي يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري العربي

الخميس، 30-06-2022 10:16 ص

دراسة تستكشف الفروق بين لقاحات كورونا للحوامل

2021_2_26_12_51_24_485


الوكيل الإخباري - استكشفت دراسة جديدة تأثير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على الحوامل وأطفالهن حديثي الولادة، وركّزت المقارنة على لقاحات مودرنا وفايزر وجونسون أند جونسون، وتأثير التطعيم بها خلال مراحل الحمل الـ 3 المختلفة.

وأظهرت الدراسة التي أجريت في مستشفى ماساتشوستس العام ومستشفى بريجهام للنساء المستوى المنخفض للأجسام المناعية المضادة في دم الأم والطفل بعد تلقي لقاح جونسون أند جونسون مقارنة بلقاحي مودرنا وفايزر، بينما تمتعت هذه الأجسام المضادة بمستويات دقيقة ومزايا وظيفية أفضل في لقاح مودرنا مقارنة بفايزر.

ووفقاً لموقع "ساينس دايلي"، تبين أن إعطاء اللقاح للحوامل خلال الثلث الأول والثالث من الحمل يحقق نتائج مناعية أفضل للأم مقارنة بالثلث الثاني. بينما كان نقل الأجسام المناعية عبر المشيمة إلى الجنين أفضل عند إعطاء اللقاح للحامل في الثلث الأول أو الثاني من الحمل.

كما تميزت لقاحات مودرنا وفايزر بقدرة على مواجهة متغيرات فيروس كورونا المتعددة، ألفا وبيتا وغاما ودلتا وأوميكرون مقارنة بالنمط التقليدي للقاحات الذي يعتمده لقاح جونسون أند جونسون.

وأجرى الدراسة باحثتان هما: أندريا إيدلو وغاليت التر، بمشاركة مجموعتين من الحوامل الأولى بلغ عددها 158 امرأة، والثانية بلغ عدد الأمهات والأطفال معاً 175.

وقالت النتائج: "تدعم هذه البيانات النتائج التي تم التوصل إليها في تجارب اللقاح الأولية في وقت مبكر من الحمل، مع إمكانية تعزيز اللقاحات لاحقاً في فترة الحمل إذا كانت الحامل مؤهلة لتحسين عيار الأجسام المضادة الواقية لها وللجنين".

اضافة اعلان

 

 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
23020479-8584-419c-be5e-c271cd6c3ee9

تونس : الإصابات بفيروس كورونا تعاود الارتفاع ونسبة الحالات الإيجابية تتجاوز 34%

2022-637920229948773873-877

تايلاند..تسجيل أول حالة انتقال كوفيد-19 من قطة إلى إنسان

image

كورونا يصيب وزير الصحة التايلاندي

ضبرات_القلب_السريعة

مشكلات في القلب يواجهها المصابون بـ كوفيد-19

1-1473253

نيوزيلندا تعلن عن جرعة معززة ثانية لكبار السن

WonoK

الصحة الفلسطينية: 1350 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

أخبار متعلقة
127-165057-corona-china-capital-beijing_700x400

الصين تعلن عن تفشي شرس لفيروس كورونا في بكين

tbl_articles_article_21904_7625086f6c4-a2bf-4879-8979-da72ff18ac4e

نمو الجنين قد يتأثر بإصابة الحامل بكورونا

2-96

روسيا: الحديث عن انتهاء وباء كورونا سابق لأوانه

_116735053__116089189_vaccine

14 مليون إيراني لم يتلقوا لقاح كورونا

2022-637899698646024905-602

المغرب.. وفاة واحدة و438 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

thumbs_b_c_afd65ba102a33c50ef864c61d86d6529

موسكو: إيطاليا نسيت المساعدات الروسية لها في جائحة كورونا