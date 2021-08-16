دراسة تكتشف المخاطر الجينية لكورونا

الوكيل الإخباري - أظهر تحليل الحمض النووي لآلاف الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس SARS-CoV-2، أن لديهم العديد من خصائص الحمض النووي المشتركة.

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ونُشرت نتائج الدراسة، المستندة إلى عينات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، في مجلة International Journal of Data Mining and Bioinformatics، ويمكن أن تقدم طريقة للتوصيف الوراثي للأفراد من حيث القابلية للإصابة بالمرض.



وقام كل من تايوان غوو، وكيلهي هان، و كاثرين أبيو، وتايسونغ بارك من جامعة سيئول الوطنية في كوريا الجنوبية بإجراء دراسة ارتباطية على مستوى الجينوم بالإضافة إلى الارتباط على مستوى الجين وتحليلات المسار مع المتغيرات الشائعة والنادرة للفيروس للكشف عن مدى وراثي معين.



والخصائص المرتبطة ببعض المسارات الأيضية في الجسم موجودة لدى أولئك الذين أصيبوا بالمرض أكثر من أولئك الذين لم يصابوا به.



وعلاوة على ذلك، حددوا الخصائص الجينية الأخرى، وعلى الأخص تلك المرتبطة بالإشارات الخلوية التي لم تكن مرتبطة بالعدوى الفيروسية سابقا.



وقد تكشف أعمال المتابعة للتحقيق في هذه المسارات عن عوامل فسيولوجية مرضية مهمة مرتبطة بالإصابة بفيروس SARS-CoV-2 وما تلاه من"كوفيد-19".

ويمكن استخدام نتائج الدراسة أيضا لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة لضرر المرض من غيرهم، وبالتالي تقديم نصائح حول حماية أنفسهم بشكل أفضل.



كما اقترح باحثون آخرون، فإن فهم كيفية تأثير الجينات البشرية على قابلية الإصابة بالأمراض المعدية قد يمنحنا فرصة لفهم أفضل لهذا المرض وغيره من الأمراض المعدية الناشئة.

وقد يرشدنا أيضا إلى الأهداف الدوائية المحتملة، وتصنيف المخاطر، وفهم أفضل لاستجابة المريض للعلاج والتطعيم.

روسيا اليوم