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الجمعة، 25-06-2021 10:24 ص

دراسة تكشف تاريخ ظهور أول حالة إصابة بكورونا

كورونااااا


الوكيل الإخباري - أشارت دراسة جديدة اليوم الجمعة إلى أن الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 ربما بدأ الانتشار في الصين في أكتوبر 2019، أي قبل شهرين من رصد أول حالة في مدينة ووهان بوسط البلاد.

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واستخدم باحثون من جامعة كنت البريطانية أساليب علم الحفاظ على البيئة في تقدير أن فيروس (سارس-كوف-2) ظهر أول مرة خلال الفترة من أوائل أكتوبر إلى منتصف نوفمبر 2019، وفقا لبحثهم المنشور في دورية (بلوس باثوجينز).


وقال الباحثون إن أكثر الاحتمالات ترجيحا هو ظهور الفيروس في 17 نوفمبر 2019 وانتشاره عالميا بحلول يناير 2020.


وظهرت أول حالة كوفيد-19 مسجلة رسميا في الصين في ديسمبر 2019 وتم ربطها بسوق هوانان للمأكولات البحرية بمدينة ووهان.

غير أن بعض الحالات المبكرة لم تكن لها صلة بسوق هوانان مما يعني ضمنيا أن فيروس (سارس-كوف-2) كان ينتشر بالفعل قبل وصوله السوق.


وذكرت دراسة مشتركة نشرتها الصين ومنظمة الصحة العالمية في نهاية مارس أنه ربما كانت هناك حالات إصابة بشرية متفرقة قبل ظهور حالات ووهان.

 

البيان


 




 

 


 

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