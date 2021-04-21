دراسة تكشف عن 'أداة رخيصة الثمن' تزيد فاعلية لقاحات كورونا

الوكيل الاخباري - كشفت دراسة اسكتلندية عما وصف بأنه "أداة رخيصة الثمن" من شأنها زيادة فاعليات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19).



وأوردت الدراسة المنشورة في مجلة "سبورتس ميديسن"، أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، تزيد من فاعلية لقاحات كورونا بنسبة 40%، كما أنها تخفض احتمال الإصابة بالفيروس بنسبة 31%، حسبما ذكر موقع "heraldscotland".



وأشارت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة "غلاسكو كالدونيان" الاسكتلندية، أن ممارسة الرياضة لـ 30 دقيقة يومياً أو 150 دقيقة أسبوعياً، من شأنه أن يقوي جهاز المناعة.

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وأوصت الدراسة بممارسة أنشطة رياضية مثل المشي والجري وركوب الدراجات، إضافة إلى تمارين تقوية العضلات.



ويرى أستاذ ديناميكيات السلوك الصحي في جامعة "غلاسكو كالدونيان"، سيباستيان شاستين؛ إن النشاط البدني "يقوّي خط الدفاع الأول لجهاز المناعة البشري، وتحديداً الخلايا المناعية والأجسام المضادة".



يذكر أن الدراسة شملت مراجعة 16698 بحثاً عالمياً يتعلق بالأوبئة، نُشرت بين يناير/ كانون الثاني 1980 وأبريل/نيسان 2020، وشارك فيها علماء بارزون في مجال المناعة والأوبئة.

سبوتنيك