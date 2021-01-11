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الإثنين، 11-01-2021 03:29 م

دراسة تكشف عن معاناة مرضى كورونا من أعراض محددة بعد 6 أشهر من الإصابة!

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الوكيل الاخباري - أظهرت دراسة نُشرت يوم السبت أن أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين الذين نُقلوا إلى المستشفى بسبب "كوفيد-19"، ما زالوا يعانون من عارض واحد على الأقل بعد ستة أشهر من الاصابة.

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وقال العلماء إن الدراسة تظهر الحاجة إلى مزيد من التحقيق في آثار الفيروس التاجي المستمرة.


وتعد الدراسة، التي نُشرت في مجلة لانسيت الطبية، وشارك فيها مئات المرضى في مدينة ووهان الصينية، من بين عدد قليل من الدراسات التي تتبعت الأعراض طويلة المدى لعدوى "كوفيد-19".


ووجدت أن التعب أو ضعف العضلات كانا أكثر الأعراض شيوعا، بينما أبلغ المرضى أيضا عن صعوبات في النوم.


وقال كبير الباحثين، بين كاو، من المركز الوطني لطب الجهاز التنفسي: "نظرا لأن "كوفيد-19" مرض جديد، فقد بدأنا فقط في فهم بعض آثاره طويلة المدى على صحة المرضى".


وقال البروفيسور إن الدراسة سلطت الضوء على الحاجة إلى رعاية مستمرة للمرضى بعد خروجهم من المستشفى، وخاصة أولئك الذين أصيبوا بعدوى شديدة.

 

وأضاف: "يؤكد عملنا أيضا على أهمية إجراء دراسات متابعة أطول في أعداد أكبر من السكان، من أجل فهم النطاق الكامل للتأثيرات التي يمكن أن يحدثها "كوفيد-19" على الناس".


وقالت منظمة الصحة العالمية إن الفيروس يشكل خطرا على بعض الأشخاص بسبب آثار خطيرة ومستمرة - حتى بين الشباب، والأشخاص الأصحاء الذين لم يدخلوا المستشفى.


واشتملت الدراسة الجديدة على 1733 مريضا بفيروس "كوفيد-19"، خرجوا من مستشفى Jinyintan في ووهان بين يناير ومايو من العام الماضي.


وتمت زيارة المرضى، الذين يبلغ متوسط أعمارهم 57 عاما، بين يونيو وسبتمبر وأجابوا عن أسئلة حول أعراضهم ونوعية الحياة المتعلقة بالصحة. كما أجرى الباحثون فحوصات جسدية واختبارات معملية.


ووجدت الدراسة أن 76% من المرضى الذين شاركوا في المتابعة (1265 من 1655)، قالوا إنهم ما يزالون يعانون من الأعراض.


وأبلغ عن التعب أو ضعف العضلات بنسبة 63%، بينما يعاني 26% من مشاكل في النوم.


ونظرت الدراسة أيضا في 94 مريضا سُجلت مستويات الأجسام المضادة في الدم لديهم في ذروة الإصابة، كجزء من تجربة أخرى.

 

وعندما أعيد اختبار هؤلاء المرضى بعد ستة أشهر، كانت مستويات الأجسام المضادة المعادلة لديهم أقل بنسبة 52.5%.


وقال المعدون إن هذا يثير مخاوف بشأن احتمالية عودة عدوى "كوفيد-19"، على الرغم من أنهم قالوا إن هناك حاجة إلى عينات أكبر لتوضيح كيفية تغير المناعة ضد الفيروس بمرور الوقت.


وفي مقال نُشر أيضا في "لانسيت"، قال كل من مونيكا كورتينوفيس ونوربرتو بريكو وجوزيبي ريموزي، من معهد "ماريو نيغري" للمكتب الإقليمي لأبحاث السرطان في إيطاليا، إن هناك عدم يقين بشأن العواقب الصحية طويلة المدى للوباء.


وقالوا "لسوء الحظ، هناك القليل من التقارير حول الصورة السريرية لآثار "كوفيد-19""، مضيفين أن الدراسة الأخيرة كانت بالتالي "ذات صلة وفي الوقت المناسب".


واوضحوا أيضا أن الأبحاث متعددة التخصصات طويلة المدى التي يتم إجراؤها في الولايات المتحدة وبريطانيا، ستساعد في تحسين الفهم والمساعدة في تطوير علاجات "للتخفيف من العواقب طويلة المدى لـ"كوفيد-19" على أعضاء وأنسجة متعددة".

 

روسيا اليوم

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