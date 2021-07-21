الأربعاء 21-07-2021
الوكيل الاخباري

تلقي لقاح كورونا دون موعد مسبق بعد العيد

الزرقاء .. مخالفة 5 منشآت لعدم التزامها بأوامر الدفاع

وفاتان و115 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وزير الصحة يوعز بتسريع معاملات المراجعين

الحنيطي : تسخير كافة الإمكانات للدفاع عن حدود المملكة

استكمال توزيع لحوم الأضاحي على الأسر المحتاجة

الحكومة تبحث تعديل ساعات الحظر بعد العيد

قطاع الألبسة: استعداد لتجهيزات العودة إلى المدارس

أحداث هامة شهدتها المملكة في أول أيام عيد الأضحى

وفيات الأربعاء 21/7/2021

الأربعاء، 21-07-2021 12:30 م

دراسة تكشف مفاجأة عن لقاح جونسون أند جونسون

FBgOj34HzM02O7TCjiU0keXLez92ZDm504XaBy0t


الوكيل الاخباري - أظهرت دراسة جديدة أن فعالية لقاح "جونسون أند جونسون" ذي الجرعة الواحدة، تقل كثيرا أمام المتحور "دلتا" سريع الانتشار، مقارنة بالسلالة الأصلية من فيروس كورونا.

اضافة اعلان


وكشفت الدراسة، التي فحصت عينات دم في بيئة معملية لأشخاص تلقوا لقاحات من بينها هذا اللقاح، أن أي شخص تلقى لقاح "جونسون أند جونسون" صار بحاجة إلى جرعة ثانية.


وقالت الدراسة التي أعدها باحثون أميركيون في جامعة نيويورك، إن اللقاح أنتج أجساما مضادة أقل ضد متغير "دلتا" بنحو 5 أضعاف، مقارنة مع تلك التي أنتجت في مواجهة النسخة التقليدية من فيروس كورونا.

 

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة ناثانيال لانداو، إن الرسالة من وراء الدراسة ليست حض الأشخاص على تجنب لقاح "جونسون أند جونسون"، بل أن يتم تعزيزه بجرعة أخرى، إما من اللقاح نفسه أو من لقاحات أخرى مثل "فايزر" أو "موديرنا".


وتتناقض نتائج الدراسة مع إعلان شركة "جونسون أند جونسون" في وقت سابق من يوليو الجاري، أن نتائجها الأولية لبحوثها تظهر أن لقاحها كان فعالا ضد متحور "دلتا"، الذي ظهر في الهند ثم سرعان ما انتشر في عشرات الدول.

 

وفي مايو الماضي، أصدرت الحكومة البريطانية دراسة تشير إلى أن جرعة واحدة من لقاح "أكسفورد أسترازينيكا" الذي يشبه في تركيبته لقاح "جونسون أند جونسون"، يوفر حماية بنسبة 33 بالمئة فقط ضد متحور "دلتا"، بينما توفر جرعتان حماية بنسبة 60 بالمئة.


وتشكل هذه المعطيات ناقوس خطر، خاصة في ظل التفشي السريع لمتحور "دلتا"، إذ قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، إنه يشكل نحو 83 بالمئة من إجمالي إصابات كورونا المسجلة أخيرا في أنحاء البلاد.

 

وكانت شركة "جونسون أند جونسون" قد قالت لدى اعتماد لقاحها من طرف السلطات الأميركية قبل أشهر، إن فعاليته تزيد على 66 بالمئة، في حين أن فعالية لقاحات أخرى مثل "فايزر" و"موديرنا" وصلت لأكثر من 90 بالمئة.


لكن مع مرور الوقت، انخفضت فعالية هذه اللقاحات كلها، خاصة مع ظهور المتحورات الجديدة مثل "دلتا".


ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فقد تم اكتشاف متغير "دلتا" لأول مرة في الهند في ديسمبر 2020.

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0d7f750a-06e5-4132-a386-4d2d35d45b45

وفاتان و115 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

60f7fc234236046ab1764550

فرنسا تشترط شهادة تطعيم كورونا لزيارة المعالم السياحية

60f7e8ae4c59b747cc24a1cd

783 وفاة جديدة بكورونا في روسيا

6

إنتاج الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك V في فيتنام

60f7cb19423604373521a031

أستراليا تشهد قفزة في إصابات كورونا

60f7d63f4236044cea7c28fe

السعودية .. إجراء جديد لمنع تفشي كورونا

أخبار متعلقة
60e970eb4236044215784949

الفلبين تتلقى شحنة جديدة من لقاح سبوتنيك v المضاد لكورونا

e085b83db15e3c498ea12d33d47bb245

لقاح جديد ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 91.2%

_116825383_065518361-1

الهياجنة عبر فيسبوك: الوصول لصيف آمن يتطلب أخذ جرعتين من اللقاح

2021-04-07T061540Z_182625191_RC2UQM91F4KN_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SNAPSHOT

إيرلندا تسمح باستخدام أسترازينيكا لجميع الكبار

كبار ٢

منظمة الصحة العالمية: كبار السن سيحتاجون لجرعات سنوية من اللقاح

_115767573_gettyimages-1229751860

فايزر تحسم الجدل حول فاعلية لقاحها ضد سلالة 'دلتا'