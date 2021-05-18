الثلاثاء 18-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بورصة عمّان تغلق تداولاتها على 7.4 مليون دينار

بند الدم لـ الوكيل : تزايد الإقبال على التبرع بالدم بين الأردنيين

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الأحوال المدنية لـ الوكيل : 942 شخصا يحملون اسم فلسطين في المملكة

بريطانيا.. امرأة متوفاة تتعرض للسرقة

حصيلة الشهداء في الضفة الغربية 23 شهيدا

نقيب المطاعم يرجح فتح المقاهي في مطلع حزيران القادم

التربية : لم يُتخذ قرار بعد بشأن العودة إلى المدارس

قطر تبدأ بحجز مواعيد لتلقيح الأطفال ضد كورونا

استشهاد فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن بالخليل

الثلاثاء، 18-05-2021 01:48 م

دراسة تكشف نتائج مبشرة حول تأثر الأطفال بأعراض فيروس كورونا

image_750x_6089cd0ebae4b


الوكيل الاخباري - خلصت دراسة حديثة واسعة النطاق، إلى أن أعراض مرض "كوفيد 19" الأكثر انتشارا، وخاصة الحمى، لم تكن شائعة بين الأطفال الذي أصيبوا بفيروس كورونا.

اضافة اعلان

ووجدت الدراسة التي نُشرت يوم الخميس في مجلة "Scientific Reports"، أن الغالبية العظمى - نحو 81% - من أكثر من 12 ألف طفل مصاب بعدوى فيروس كورونا شاركوا في الدراسة، لم يصابوا بالحمى.

 

وفي الوقت نفسه، اكتشف الباحثون أن ما يقرب من 75% من الأطفال "لم تظهر عليهم أي أعراض نموذجية للمرض مثل السعال أو ضيق التنفس".


استخدم الباحثون بيانات من السجلات الطبية الإلكترونية لـ33 منظمة رعاية صحية في جميع أنحاء البلاد. كان جميع المرضى الخاضعين للتحليل تحت سن 18 عاما وشخصت إصابتهم بالوباء بين 1 أبريل/ نيسان و31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.


وجد الباحثون أن 16.5% فقط من الأطفال الذين خضعوا للدراسة أصيبوا بمشاكل في الجهاز التنفسي، فيما أبلغ 18.8% فقط من الأطفال عن أعراض مثل آلام العضلات وآلام المفاصل والشعور بالضيق العام وفقدان حاستي التذوق والشم.


وظهرت أعراض الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء والإسهال بين 13.9% من الأطفال المرضى، في حين أن الصداع وأعراض عصبية أخرى حدثت في أقل من 5% من الأطفال الذين شملتهم الدراسة، وأصيب 8% بطفح جلدي ومشاكل جلدية أخرى نتيجة للفيروس.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021-02-05T102219Z_1680304958_RC2AML9FZ50D_RTRMADP_3_MERCK-BIONTECH-LIPIDS

قطر تبدأ بحجز مواعيد لتلقيح الأطفال ضد كورونا

000_1QG1TO

بوتين: لقاح رابع ضد كورونا سيتم طرحه في روسيا قريبا

1f63d45afebced1a8493bc1c01c84663

كندا تتلقى 4.5 مليون جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا

برزيل

البرازيل تسجل 29916 إصابة و786 وفاة جديدة بكورونا

مصر

مصر تسجل 1188 إصابة و61 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية

السعودية تسجل 886 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
1651666-978779624

سكان العالم تلقوا أكثر من مليار جرعة من لقاحات كورونا

thumbs_b_c_31cc494dce90816097ac255c62c6f438-1

9 وفيات و795 اصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

6088ab1142360454291185dc

الصحة العالمية : السلالة الهندية لكورونا لم تصل مصر

_118155380_kolkata

روسيا : لقاح سبوتنيك V يقاوم السلالة الهندية لفيروس كورونا

_115210745_spike1

الهند : فيروس كورونا المتحور مخيف وينتشر بسرعة كبيرة

11202029165550177644656

غزة: 7 وفيات و872 اصابة جديدة بكورونا