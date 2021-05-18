دراسة تكشف نتائج مبشرة حول تأثر الأطفال بأعراض فيروس كورونا

الوكيل الاخباري - خلصت دراسة حديثة واسعة النطاق، إلى أن أعراض مرض "كوفيد 19" الأكثر انتشارا، وخاصة الحمى، لم تكن شائعة بين الأطفال الذي أصيبوا بفيروس كورونا.

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ووجدت الدراسة التي نُشرت يوم الخميس في مجلة "Scientific Reports"، أن الغالبية العظمى - نحو 81% - من أكثر من 12 ألف طفل مصاب بعدوى فيروس كورونا شاركوا في الدراسة، لم يصابوا بالحمى.

وفي الوقت نفسه، اكتشف الباحثون أن ما يقرب من 75% من الأطفال "لم تظهر عليهم أي أعراض نموذجية للمرض مثل السعال أو ضيق التنفس".



استخدم الباحثون بيانات من السجلات الطبية الإلكترونية لـ33 منظمة رعاية صحية في جميع أنحاء البلاد. كان جميع المرضى الخاضعين للتحليل تحت سن 18 عاما وشخصت إصابتهم بالوباء بين 1 أبريل/ نيسان و31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.



وجد الباحثون أن 16.5% فقط من الأطفال الذين خضعوا للدراسة أصيبوا بمشاكل في الجهاز التنفسي، فيما أبلغ 18.8% فقط من الأطفال عن أعراض مثل آلام العضلات وآلام المفاصل والشعور بالضيق العام وفقدان حاستي التذوق والشم.



وظهرت أعراض الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء والإسهال بين 13.9% من الأطفال المرضى، في حين أن الصداع وأعراض عصبية أخرى حدثت في أقل من 5% من الأطفال الذين شملتهم الدراسة، وأصيب 8% بطفح جلدي ومشاكل جلدية أخرى نتيجة للفيروس.

سبوتنيك