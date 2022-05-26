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الخميس، 26-05-2022 11:49 ص

دراسة توضح علاقة تلوث الهواء بأعراض كورونا

تلوث الهواء يزيد من اعراض كورونا


الوكيل الإخباري - مازال فيروس كورونا يصيب مئات الأشخاص على مستوى العالم، ومازال الأطباء والمختصين يبحثون في عوامل الإصابة به وأسباب تفاوت شدة أعراضه، وطبيعة هذا الفيروس الجديد على البشرية. وفي هذا السياق وفي تأكيد على أن تلوث الهواء آفة من آفات العصر الحديث، وجدت دراسة أن هنالك علاقة بين تلوث الهواء وشدة أعراض فيروس كورونا، وعن ذلك إليكم التفاصيل.

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تلوث الهواء وأعراض كورونا
توصلت دراسة حديثة إلى أن العديد من ملوثات الهواء الشائعة تسبب نتائج أكثر خطورة عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونشرت هذه الدراسة في موقع"medicalxpress" .

وكشفت نتائج دراسة علمية نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الكندية اليوم الثلاثاء، ونقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن الأفراد الذين عاشوا في مناطق أونتاريو بكندا، والتي تعاني من ثلاث مستويات عالية من ملوثات الهواء الشائعة (الجسيمات الدقيقة وثاني أكسيد النيتروجين والأوزون على مستوى الأرض)، معرضون لخطر متزايد من دخول وحدة العناية المركزة إذا ما أٌصيبوا بكورونا، فيما توصل العلماء إلى أن التعرض المزمن للأوزون يحمل على وجه التحديد مخاطر عالية للوفاة من كورونا.

 

تفاصيل الدراسة
لاستخلاص هذه الاستنتاجات، قام باحثون من وزارة الصحة الكندية بتحليل بيانات من 151 ألفا و105 أشخاص تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أكثر ممن أكدوا إصابتهم بفيروس كورونا في عام 2020 في أونتاريو، مع الإشارة إلى أن المعلومات حول الجسيمات الدقيقة وثاني أكسيد النيتروجين والأوزون على مستوى الأرض كانت متاحة بسهولة للباحثين، حيث يتم مراقبة هذه المواد جميعًا بانتظام من قبل الحكومة الكندية.


وأوضح الباحثون أن التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بكوفيد 19 من خلال عدة آليات مختلفة، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تقلل ملوثات الهواء الاستجابات المناعية والأنشطة المضادة للميكروبات في الرئتين، وبالتالي تزيد من الأحمال الفيروسية، وحذروا من أن هذه المواد يمكن أن تسبب أيضًا التهابًا مزمنًا وزيادة احتمالية دخول فيروس كورونا إلى الخلايا البشرية.

 

 

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