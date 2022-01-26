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الأربعاء، 26-01-2022 01:06 م

دراسة جديدة تقدم تفاصيل التغييرات في بروتين سبايك لمتحور أوميكرون

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الوكيل الاخباري- حدد فريق دولي من العلماء التغييرات الهيكلية الدقيقة في بروتين "سبايك" لمتحور "أوميكرون".

وتشرح ملاحظاتهم كيف يكون الفيروس قادرا على التهرب من الأجسام المضادة ضد المتغيرات السابقة وما يزال شديد العدوى.

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وقال ديفيد فيسلر، الباحث في معهد هوارد هيوز الطبي وأستاذ الكيمياء الحيوية المساعد في معهد هوارد هيوز الطبي، في كلية الطب بجامعة واشنطن في سياتل، والذي قاد البحث مع غيورجي سنيل من شركة Vir Biotechnology في سان فرانسيسكو: "تقدم النتائج مخططا يمكن للباحثين استخدامه لتصميم إجراءات مضادة جديدة، سواء كانت لقاحات أو علاجات، ضد "أوميكرون" ومتحورات فيروس كورونا الأخرى التي قد تظهر".

 

ونشر الفريق، بمشاركة المؤلفين الرئيسيين للدراسة ماثيو ماكالوم، زميل ما بعد الدكتوراه في مختبر فيسلر، ونادين كزودنوشوفسكي، عالمة التكنولوجيا الحيوية في فير، النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Science.

 

 

وتسبب متحور "أوميكرون"، الذي وقع تحديده لأول مرة في نوفمبر 2021 في جنوب إفريقيا، في زيادة عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى كونه شديد العدوى، يمكن للمتحور أن يتجنب الأجسام المضادة ضد المتحورات السابقة ما يؤدي إلى حدوث عدوى بين أولئك الذين وقع تطعيمهم وأولئك الذين أصيبوا سابقا.

ويُعتقد أن عدوى الفيروس ناتجة جزئيا على الأقل عن العدد الكبير من الطفرات في تسلسل الأحماض الأمينية لبروتين "سبايك" في الفيروس. ويستخدم الفيروس بروتين "سبايك" للالتصاق بالخلايا التي يصيبها ودخولها. ويحتوي بروتين "سبايك" لـ"أوميكرون" على 37 طفرة تميزه عن عينات SARS-CoV-2 الأولى في عام 2020.

وأظهرت الأبحاث السابقة التي أجراها فيسلر وزملاؤه أن الأجسام المضادة التي تولدها اللقاحات الأكثر شيوعا، وجميع الأجسام المضادة أحادية النسيلة المستخدمة حاليا لعلاج الالتهابات، باستثناء واحد منها، لديها قدرة مخفضة أو ملغاة لتحييد "أوميكرون".

لكن العديد من الطفرات في المتحور تؤثر على بنية منطقة بروتين "سبايك" المسؤول عن الارتباط بالخلايا والدخول إليها، وهي منطقة تسمى مجال ربط المستقبلات، وتوقع الكثير أن التغييرات الناتجة في بنية مجال ربط المستقبلات قد تضعف قدرة المتحور على الارتباط بهدفه على الخلايا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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