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الأربعاء، 16-02-2022 07:06 ص

دراسة جديدة: نتائج مثالية للاستخدام المشترك للقاحي أسترازينيكا و سبوتنيك لايت

لقاح


الوكيل الإخباري - أظهرت نتائج المرحلة الثانية من الدراسات السريرية، التي تقيم سلامة الاستخدام المشترك للقاح "أسترازينيكا" ولقاح "سبوتنيك لايت" عدم وجود أي مظاهر سلبية أو خطيرة.

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وجاء في تقرير عن الدراسة: "في الدراسات التي شملت 100 متطوع في روسيا و100 متطوع في أذربيجان، أظهر الجمع بين اللقاحات نتائج مثالية للسلامة والتحمل، وهو ما يتوافق مع نتائج الدراسات السريرية السابقة حول سلامة الاستخدام المشترك للقاحات " أسترازينيكا" و"سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت"، بحسب "سبوتنيك"


وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن "مراقبة المتطوعين استمرت مدة 57 يومًا بعد التطعيم الأول وأظهرت معدلات أمان عالية للاستخدام المشترك للأدوية. وأثناء المراقبة، لم يتم ملاحظة أحداث سلبية خطيرة مرتبطة بالتطعيم".


وكجزء من الدراسة، يتم إعطاء المتطوعين جرعات من لقاح "أسترازينيكا" ومكون "Ad26-S" من لقاح "سبوتنيك V".


لقاح "سبوتنيك لايت" كمعزز يزيد من تحييد النشاط الفيروسي لسلالة "أوميكرون" إلى مستويات مماثلة يولدها "سبوتنيك V" ضد السلالة الأصلية.


وأظهرت الدراسات مستوى عاليا من الأمان في استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" بالمقارنة مع جميع اللقاحات الأخرى من دون ظهور آثار جانبية خطيرة بعد التطعيم".

 

البيان


 




 

 


 

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