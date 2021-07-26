دراسة : جرعة من أسترازينيكا وأخرى من فايزر ترفعان مستوى المناعة

الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة أجريت في كوريا الجنوبية أن التطعيم المزدوج بجرعة من لقاح أسترازينيكا و جرعة من لقاح فايزر يرفع مستوى الأجسام المضادة لفيروس كورونا في الجسم ست مرات مقارنةً بجرعتين من أسترازينيكا فقط.

وشارك في الدراسة 499 من العاملين في الحقل الطبي، منهم 100 تلقوا الجرعات المزدوجة و200 تلقوا جرعتين من لقاح فايزر في حين تلقى الباقون جرعتين من لقاح أسترازينيكا.

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وتكونت لدى الجميع الأجسام المضادة التي تمنع الفيروس من النفاذ إلى الخلايا واستنساخ نفسه.



وأظهرت الدراسة أن كميات الأجسام المضادة التي تكونت لدى المجموعة التي تلقت تطعيماً مزدوجاً تشابهت مع الكميات التي تكونت لدى المجموعة التي تلقت جرعتين من لقاح فايزر.



وكانت دراسة بريطانية أظهرت الشهر الماضي نتائج مماثلة.



وتؤيد هذه البيانات قرار عدة دول تقديم بدائل للقاح أسترازينيكا في الجرعة الثانية وذلك بعد ربط هذا اللقاح بحدوث جلطات دموية.

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